當傳統遇上潮流！Dazzling X 乖乖聯名推耶誕限定版「雪球蜜糖吐司」

迎接耶誕到來，甜點品牌 Dazzling Café 攜手食品大廠乖乖合作，聯名打造聖誕限定款「雪球巧酥蜜糖吐司」、「貝禮詩巧克力歐蕾」，超萌造型搭配多層次口感，成功吸引消費者目光，12月6日於Dazzling Café 門市販售。

以蜜糖吐司起家的 Dazzling Café 再創新，限定餐點「雪球巧酥蜜糖吐司」以「童趣」為靈感，白色雪球做工繁複，外層綴以翻糖製成白色雪花，最後撒上些許椰子粉妝點，視覺感十足；雪球中裝滿乖乖新品「巧克力脆片」，濃郁巧克力慕斯與核桃、榛果均勻混合，初嚐巧克力香甜風味在口中蔓延，鬆脆乖乖特有口感，讓人愈吃愈上癮。搭配「蜜糖吐司」享用，內餡夾入自製覆盆子醬、卡士達醬，淋上些許鮮奶油，最後放上「乖乖巧克力脆捲」，吐司外酥內嫩，蘸佐特製醬料品嚐，酸中帶甜有初戀感。

喜愛甜點的饕客不可錯過，冬季限定飲品「貝禮詩巧克力歐蕾」，選用貝禮詩奶酒、牛奶、巧克力為基底，放上炙燒綿花糖及「乖乖巧克力脆捲」提味，熱熱喝奶酒特有甜味讓人著迷，佐以乖乖巧克力脆捲爽脆風味，是款大人系飲品。

看好少女粉絲熱愛打卡特性，Dazzling Café 再度找來HP合作，現場提供立即相片沖印服務，引進「Sprocket Select、Sprocket Studio」兩種機型，讓民眾透過手機藍芽連線，直接將美照帶回家。12月6日至12月25日，消費者於 Dazzling Café 全台門市消費滿500元或點購聖誕節限定甜點，即享HP Sprocket Select 免費相片列印服務，記得在相片背後留下姓名與聯絡方式，有機會獲得 HP Sprocket Select 乙台 或 Dazzling café 千元餐券乙張。