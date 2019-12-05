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最強熬夜急救神器！YSL仙人掌超級精華睡一覺變嬰兒肌

2019-12-05 16:02聯合報 記者劉小川／台北即時報導

工作已經很忙碌了，上班族女性更是每天常常熬夜，讓肌膚狀況越來越差，再怎麼保養效果都有限，美妝品牌YSL花費5年，推出全新「PURE SHOTS 極效活萃系列」，喊出專門拯救熬夜肌，以摩洛哥「超級植物」夜光仙人掌萃取精華，睡覺前擦上去，隔天早上起床就能摸到自己變成雞蛋肌，難怪還沒有上市，大陸小紅書上詢問度爆表，台灣預計2020年1月1日上市。

YSL日前在上海發表PURE SHOTS 極效活萃系列，邀來謝霆鋒、昆凌擔任大使，全系列中，最推就是「夜光仙人掌超級精華」，該精華運用摩洛哥的夜光仙人掌，據說一年之中，只有7～8月中的一個晚上會開花，每株花都得手工摘取，YSL再運用水脂囊包覆科技，將夜光仙人掌精萃油封存其中，這款超級精華中，上層是夜光仙人掌精萃油，能長時間鎖水，下層是3.4%煥膚水精華，改善肌膚暗沉粗糙。

夜光仙人掌超級精華結合修護與拯救膚質，熬夜時使用，隔天起床就能摸到好膚質，讓大陸小紅書的網友暱稱為「夜皇后精華」。

其他系列還包括「澎潤精華」，採用橙花精萃搭配雙分子玻尿酸精華，講求保濕力；「緊緻精華」採用巴貝里無花果，能夠緊緻肌膚，有小臉的效果；「嫩白精華」內含天然錦葵精萃，能讓肌膚嫩白。

使用上，YSL推薦先使用「夜光仙人掌超級精華」打底，再選其他精華加強。

YSL推出拯救熬夜肌膚的「PURE SHOTS 極效活萃系列」／各3,150元。...
YSL推出拯救熬夜肌膚的「PURE SHOTS 極效活萃系列」／各3,150元。圖／摘自微博
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謝霆鋒擔任YSL美妝護膚大使。圖／摘自微博
謝霆鋒擔任YSL美妝護膚大使。圖／摘自微博
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謝霆鋒擔任YSL美妝護膚大使。圖／摘自微博
謝霆鋒擔任YSL美妝護膚大使。圖／摘自微博
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YSL推出拯救熬夜肌膚的夜光仙人掌超級精華／3,150元。圖／摘自微博
YSL推出拯救熬夜肌膚的夜光仙人掌超級精華／3,150元。圖／摘自微博
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YSL推出拯救熬夜肌膚的夜光仙人掌超級精華／3,150元。圖／摘自微博
YSL推出拯救熬夜肌膚的夜光仙人掌超級精華／3,150元。圖／摘自微博
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YSL熬夜小紅書

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