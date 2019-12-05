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女孩們看了都要尖叫！BVLGARI、Tiffany打造最夢幻耶誕氛圍

2019-12-05 15:54聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

Tiffany因應耶誕節到來，在店中擺放了巨型倒數月曆，讓去專賣店上的消費者，都...
Tiffany因應耶誕節到來，在店中擺放了巨型倒數月曆，讓去專賣店上的消費者，都能感受到每一天都有驚喜。圖／Tiffany ＆Co.提供
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隨著耶誕節的腳步越近，越能感受到珠寶品牌對於營造氣氛的用心，像是最近才嫁進LVMH集團的Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）就在店內，擺上巨型的倒數月曆，凸顯了每一天都有驚喜的概念。而寶格麗（BVLGARI）除了推出節慶感的廣告之外，櫥窗也換上繽紛色彩的配置，絕對會讓女孩們尖叫！

Tiffany招牌的藍盒子也成為了裝飾櫥窗的元素。圖／Tiffany ＆Co.提...
Tiffany招牌的藍盒子也成為了裝飾櫥窗的元素。圖／Tiffany ＆Co.提供
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寶格麗則認為這是一個夢想成真的奇幻季節，以打造羅馬夢工廠的主題，換上專屬於耶誕假...
寶格麗則認為這是一個夢想成真的奇幻季節，以打造羅馬夢工廠的主題，換上專屬於耶誕假期的店裝。圖／BVLGARI提供
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向來就是販售夢想的高級珠寶，十分看重耶誕和新年假期，因為傳統上這是屬於送禮的檔期，所以店裝上都會盡可能的營造出「夢幻（勸敗）」的氛圍。像是Tiffany的藍盒子一直都是許多女性視為幸福的象徵，所以品牌就利用這個概念大作文章，除了先在店內擺放了先前討論度很高的巨型「倒數月曆」之外，櫥窗中也使用了藍盒子來做點綴。同時，還以愛為名，找來多位超模拍攝季節性廣告，裡外都要塑造出「送出藍盒子就沒有煩惱」的訊息。

Tiffany T True 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，約19萬4,000元。圖...
Tiffany T True 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，約19萬4,000元。圖／Tiffany ＆Co.提供
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Tiffany T Square 18K玫瑰金鋪鑲鑽石手環，42萬4,000元。...
Tiffany T Square 18K玫瑰金鋪鑲鑽石手環，42萬4,000元。圖／Tiffany ＆Co.提供
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而義大利精品的寶格麗則認為這是一個夢想成真的奇幻季節，以打造羅馬夢工廠的主題，換上專屬於耶誕假期的店裝。品牌旗下全球330間精品店的櫥窗打造成電影片場的後台，並利用經典的化妝鏡燈泡框住展示的產品，幾何圖案橫越寶石色調牆板，令人聯想起紅地毯上閃耀的聚光燈。不僅如此，從當作擺設的「雪花球 （boule de neige）」，還能看到小型打板、迷你導演椅、招牌的八芒星，到品牌象徵的康多提宮殿，不停的呼應了主題的精神。

寶格麗Serpenti Seduttori黃K金鑲鑽腕表，約84萬5,000元。...
寶格麗Serpenti Seduttori黃K金鑲鑽腕表，約84萬5,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Fiorever系列白K金鑽戒，約42萬5,700元。圖／BVLGARI提...
寶格麗Fiorever系列白K金鑽戒，約42萬5,700元。圖／BVLGARI提供
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