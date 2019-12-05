2019韓國新鮮水梨特賣會來囉！

新鮮多汁且來自韓國原產地的水梨，特賣會只有12/5跟12/6兩天，錯過等明年！這還不手刀衝刺買起來？！

圖／馥農企業 提供 分享 facebook

韓國新鮮水梨特賣通路只在大潤發內湖二店2019KoreanFreshPearsHotSale