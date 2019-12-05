李明璁、駱以軍、張貴興 暢談華文閱讀

陳文茜（右）在誠品年度閱讀論壇介紹3大作家：張貴興（左起）、駱以軍、李明璁。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「莎士比亞的書以其他方式流傳下來，但有多少人讀過他的原著？」陳文茜4日主持誠品年度閱讀論壇「華文閱讀的複調之聲」時說與會者李明璁暢談在社群網站時代，紙本書的價值不曾被人們遺忘。駱以軍從智利小說講述阿茲特克人神廟，比喻華文作品如何值得被看見。張貴興從馬來西亞中學時代考文學作品，希望能把悲憫胸懷放進台灣教育。

「在書與非書之間，其實你是在把妹。」主持人陳文茜介紹講者，幽剛從哭牆旅遊歸來的李明璁一默，並介紹駱以軍是當代最棒的華文小說家「之一」，以免把其他小說家都得罪光了（眾人笑）。

李明璁：放空閱讀

「誠品書店成立的那一年，正好是我高中的時代，對我來講就是個約會的好場所，大家覺得去誠品有種煥然一新的文青感。」李明璁談為什麼在臉書時代，人還需要紙本書？有人說，屏幕瀏覽數位內容將消滅紙本閱讀，但雜誌創刊數量不減反增，儘管紙本總銷量的確大減，臉書與紙本書的雙軌並行，網路瀏覽與書刊閱讀，對完整的現代人不可或缺。

雜誌的成本高、單價低、收藏價值高等特色成為關鍵。數位會取代傳統媒介物，但物質性、收藏性、禮物交換性，讓人們重視它的文化定位感。資訊爆炸時代的反向閱讀，追求放空閱讀成為一種「逆趨勢」，沒有文字的攝影集或繪本可能是最佳媒介。

駱以軍：文化國力

駱以軍以智利小說家波拉尼奧的《2666》5個故事中最後1部《阿琴波爾迪》，在戰亂中女孩英格博格為換取口糧而與軍人漢斯發生關係，女孩要男孩發誓這輩子都不會忘了她，男孩舉任何事物女孩都不相信，但女孩卻說她相信阿茲特克人，阿茲特克神廟上方的黑曜岩照射活人獻祭者，彷彿能照射出每個人的個性。

「百年來，每個華文創作者都在描述不同時代的痛苦，這才是台灣的國力之所在。」駱以軍說，每個小說家都是一條神秘河流，要是不去打開《野豬渡河》、《西北雨》這些小說，就好像錯過一片花團錦簇的雨林，像阿茲特克人那樣被人們所遺忘是多可惜的事情。能像《麥田捕手》那樣擁抱住懸崖邊的小孩，保持華文閱讀的熱情是多麼不容易的事情。

張貴興：人文悲憫

《野豬渡河》作者張貴興介紹馬來西亞教育，初中要考曹禺的《雷雨》跟《原野》，曹雪芹的《紅樓夢》，高中讀威廉高汀《蒼蠅王》，福斯特《窗外有藍天》，莎士比亞《李爾王》、《馬克白》等。《紅樓夢》是繕寫本，其他都是一字不刪的原文。從中學考題（ppt圖片）可以看出，如果只看故事大綱不可能回答出問題。

「倪匡代筆《天龍八部》把阿紫給寫瞎了，他可能沒有受莎士比亞影響（眾笑）。」張貴興說，狄更斯、馬斯哈代、屠格涅夫、威廉福克納、梅爾維爾、金庸都受到莎士比亞很深的影響。悲劇色彩影響最深是《天龍八部》的喬峰。這樣一種閱讀和教育（考試）體系有可能移植台灣嗎？是有可能的，只要少一點功利主義，多一點悲憫的胸懷就有可能。

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