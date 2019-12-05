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微熱山丘鳳梨酥 首度推新年限定「平安旺來」禮盒

2019-12-05 15:12聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投「微熱山丘」因應春節，首度推出新年限定「平安旺來禮盒」。禮盒以平安餅及旺來餅組成，平安餅取自蘋果諧音，以紅玉蘋果的果丁、果醬為內餡烘焙而成；旺來餅則以鳳梨命名，選用經典鳳梨醬結合滑順奶黃製成，透過禮盒的命名傳遞出平安旺來、幸福望來的祝福。即日起至12月13日開放早鳥預購。

微熱山丘的經典鳳梨酥是逢年過節與親友相聚的好滋味；近來更希望創造能傳遞新春喜氣意涵的甜點禮盒。因此以台灣鳳梨與日本蘋果組成限量禮盒，推出新年限定限量的「平安旺來禮盒」，並再度與「真食夥伴」伊莎貝爾攜手研發，從風味口感的開發、真實用料、模具設計到烤色細節都相當講究，為新年提供清新、安心、用心的獨特選擇。

「平安旺來禮盒」選用天然食材、無人工添加的原則，以台灣土產鳳梨製作旺來餅，搭配日本青森縣紅玉蘋果為主角的平安餅。透過糖漬慢煮的方式鎖住紅玉蘋果原有的甜中帶酸以及果丁口感；圓潤可愛的蘋果造型，以些許純真蜂蜜調味，淡淡的香氣在品嚐時會慢慢在口中擴散。「旺來餅」的土產鳳梨醬配上滑順細膩的奶黃，酸甜中帶有微微鹹香，互相映襯出彼此的風味；層次分明、細緻綻放的「鳳梨花」壓紋設計，象徵新的一年好運旺來。

平安旺來禮盒以象徵喜氣的紅色為主色調， 雙層抽屜底部為紅底設計，下層抽屜印有「春」字，懸掛牆上即成應景春聯，上層抽屜則可以讓大家自由塗寫，設計獨一無二的春節裝飾。禮盒外觀印有平安旺來及鳳梨花家徽的浮雕，大方喜氣又不失簡潔雅緻，讓祝福平安旺來的心意更為濃厚。布提袋同樣印上鳳梨花家徽，並以橘紅色的手提把及縫線為質樸的布提袋增添一抹喜氣色彩。 更多訊息請瀏覽官方活動頁https://www.sunnyhills.com.tw/2020CNYCake/zh-tw/

微熱山丘鳳梨酥首度推出新年限定的「平安旺來禮盒」。圖／微熱山丘提供
微熱山丘鳳梨酥首度推出新年限定的「平安旺來禮盒」。圖／微熱山丘提供
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微熱山丘鳳梨酥首度推出新年限定的「平安旺來禮盒」。圖／微熱山丘提供
微熱山丘鳳梨酥首度推出新年限定的「平安旺來禮盒」。圖／微熱山丘提供
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鳳梨酥

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