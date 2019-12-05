微熱山丘鳳梨酥 首度推新年限定「平安旺來」禮盒

南投「微熱山丘」因應春節，首度推出新年限定「平安旺來禮盒」。禮盒以平安餅及旺來餅組成，平安餅取自蘋果諧音，以紅玉蘋果的果丁、果醬為內餡烘焙而成；旺來餅則以鳳梨命名，選用經典鳳梨醬結合滑順奶黃製成，透過禮盒的命名傳遞出平安旺來、幸福望來的祝福。即日起至12月13日開放早鳥預購。

微熱山丘的經典鳳梨酥是逢年過節與親友相聚的好滋味；近來更希望創造能傳遞新春喜氣意涵的甜點禮盒。因此以台灣鳳梨與日本蘋果組成限量禮盒，推出新年限定限量的「平安旺來禮盒」，並再度與「真食夥伴」伊莎貝爾攜手研發，從風味口感的開發、真實用料、模具設計到烤色細節都相當講究，為新年提供清新、安心、用心的獨特選擇。

「平安旺來禮盒」選用天然食材、無人工添加的原則，以台灣土產鳳梨製作旺來餅，搭配日本青森縣紅玉蘋果為主角的平安餅。透過糖漬慢煮的方式鎖住紅玉蘋果原有的甜中帶酸以及果丁口感；圓潤可愛的蘋果造型，以些許純真蜂蜜調味，淡淡的香氣在品嚐時會慢慢在口中擴散。「旺來餅」的土產鳳梨醬配上滑順細膩的奶黃，酸甜中帶有微微鹹香，互相映襯出彼此的風味；層次分明、細緻綻放的「鳳梨花」壓紋設計，象徵新的一年好運旺來。