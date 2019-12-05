最大獎送BMW百萬名車！萊爾富開賣限量百元「開運福袋」、「招財紅包」

春節福袋是百貨、超商新春必推的集客法寶，萊爾富即日起至2020年2月11日於全台門市限量推出「開運福袋」、「招財紅包」，售價皆為100元，大獎包括價值百萬的BMW X2名車、兼顧環保節能減碳的Toyota Altis油電車與Gogoro 3 Plus電動機車等，掃描劵上QR Code還有機會再抽10萬元現金、最高可獲得Hi－Life會員點數888,888點。

萊爾富推出新春「開運福袋」至今邁入第3年，根據萊爾富內部資料顯示，去年限量發行55萬包福袋，以國道服務區、辦公大樓、住宅區的門市銷售最佳。

為了與市面上高單價的福袋做區隔，萊爾富「開運福袋」主打平價、親民、高CP值的百元，用100元換取擁有百萬名車、iPhone 11、實用家電、精品名牌包等大獎的幸運與夢想。「開運福袋」全台限量33萬包，每包福袋內含熱賣零食、糖果、餅乾、飲品、日用品等5個品項和抽獎券一張，共有3次中獎機會，包括立即刮大獎、序號抽10萬元現金、會員遊戲獎等，幸運的人在福袋內還有機會獲得神秘精品小禮物。

此外，萊爾富今年首度推出限量百元「招財紅包」，改變包裝形式、體積大瘦身，抽獎券與「開運福袋」同樣享有立即刮大獎、序號抽現金、會員遊戲獎等機會，一券在手、全台門市都可兌換，還可分批領取抽獎券上的商品，全台限量39萬包，每張抽獎券內含4～5個品項，商品組合高達800種，包括熱賣零食、餅乾、糖果巧克力、飲品、冰品、冷藏點心、日用品與抽獎券一張。