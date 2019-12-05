旅遊注意！法國無限期罷工 高達9成交通停駛

若要到法國旅遊得注意，法國因政府提出年金改革方案引發國內反彈，包含公眾交通、學校、航空業等從12月5日起發起「無限期」罷工，幾乎9成的交通停止行駛，建議先確定好有行駛的巴士、鐵路等再前往。

法國因總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出年金制度改革，恐影響公共服務人員提前退休年齡及退休金額，因而影發法國國內民眾不滿，幾乎所有的公家機關，如公眾交通、學校、航空業皆從12月5日起無限期罷工，幾乎9成左右的大眾運輸工具會受到影響。

不過，有少部分的交通仍維持運作，據了解，巴黎地鐵的1號、14號線為自動行駛地鐵，所以不會停駛，但由於停靠的每站都有站長管理，如果站長罷工，該站就不會停。其他路線如4號、7號、9號等，則是早晚有兩個時段行駛，早上6點半到9點半、下午5點到晚上8點。公車部分絕大多數不行駛，僅部分公車每3班有1班行駛。

此外，往返迪士尼到巴黎市區，早晚各有一段時間行駛，早上6點半到9點半、下午5點到8點，每2班有1班行駛。巴黎市區到迪士尼則是早上6點51分到9點46分、下午4點8分到6點51分。迪士尼到巴黎市區，行駛時間為早上06點19分至早上09點17分，下午15點33分至18點29分，但詳情仍須以官網為主。