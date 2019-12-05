凱特王妃欽點！「星巴克 X Diane von Furstenberg」聯名新品12/11限定上市

時尚迷有福了！星巴克找來英國凱特王妃最愛時裝品牌 Diane von Furstenberg 合作，推出多款聯名系列商品，包括星巴克雙層馬克杯、不鏽鋼杯、TOGO冷水杯，及旅行者最愛的包袋三件組、行李掛牌等，12月11日於全台星巴克門市上市，同步於星巴克線上門市ibon-mart、博客來販售。

新品「DVF雙層馬克杯」用色大膽創新，延續品牌經典印花圖案裝點，結合女性優雅與率性不羈精神，深受粉絲喜愛，此款馬克杯容量12OZ，搭配專屬禮盒自用送禮兩相宜；「DVF不鏽鋼杯」以女性深邃臉龐為靈感設計，鮮豔紅唇前衛風格，引領時尚潮流，限實體門市販售。

誰說旅行不能時尚？針對旅遊玩家設計的「DVF POUCH三件組」以黑、白、紅為主視覺色調，襯以印花組合，視覺感十足；外出旅行必備「DVF行李掛牌」採雙面設計，一面是經典印花圖飾，另一面以幾何圖形妝點，提供使用者多樣化選擇，線上門市獨家販售。