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凱特王妃欽點！「星巴克 X Diane von Furstenberg」聯名新品12/11限定上市

2019-12-05 12:55聯合報 記者徐力剛／即時報導

時尚迷有福了！星巴克找來英國凱特王妃最愛時裝品牌 Diane von Furstenberg 合作，推出多款聯名系列商品，包括星巴克雙層馬克杯、不鏽鋼杯、TOGO冷水杯，及旅行者最愛的包袋三件組、行李掛牌等，12月11日於全台星巴克門市上市，同步於星巴克線上門市ibon-mart、博客來販售。

新品「DVF雙層馬克杯」用色大膽創新，延續品牌經典印花圖案裝點，結合女性優雅與率性不羈精神，深受粉絲喜愛，此款馬克杯容量12OZ，搭配專屬禮盒自用送禮兩相宜；「DVF不鏽鋼杯」以女性深邃臉龐為靈感設計，鮮豔紅唇前衛風格，引領時尚潮流，限實體門市販售。

誰說旅行不能時尚？針對旅遊玩家設計的「DVF POUCH三件組」以黑、白、紅為主視覺色調，襯以印花組合，視覺感十足；外出旅行必備「DVF行李掛牌」採雙面設計，一面是經典印花圖飾，另一面以幾何圖形妝點，提供使用者多樣化選擇，線上門市獨家販售。

星巴克提醒，「DVF + STARBUCKS聯名商品」開賣當日每位顧客每次結帳，每款指定商品各限購乙個，12月12日起不受此限；需特別注意車道型門市的車道服務不提供購買服務。

「DVF不鏽鋼杯」特殊前衛設計，深受女性粉絲喜愛，售價900元/個。圖/星巴克提...
「DVF不鏽鋼杯」特殊前衛設計，深受女性粉絲喜愛，售價900元/個。圖/星巴克提供
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「DVF TOGO冷水杯」結合創意與復古風設計，售價450元/個。圖/星巴克提供
「DVF TOGO冷水杯」結合創意與復古風設計，售價450元/個。圖/星巴克提供
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外出旅行必備「DVF POUCH三件組」售價550元/組，門市獨家販售。圖/星巴...
外出旅行必備「DVF POUCH三件組」售價550元/組，門市獨家販售。圖/星巴克提供
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聯名款「DVF雙層馬克杯（附專屬禮盒）」售價850元/個。圖/星巴克提供
聯名款「DVF雙層馬克杯（附專屬禮盒）」售價850元/個。圖/星巴克提供
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星巴克

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