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舊振南台北旗艦店進駐晶華 首度推迷你漢餅下午茶

2019-12-05 12:23經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

推廣漢餅文化不遺餘力的台灣百年漢餅品牌舊振南，近日耗資新台幣約600萬元，並攜手操刀香奈兒等一線國際精品大店的設計公司，打造位於晶華酒店一樓的台北旗艦店，這裡不僅有獨賣禮盒，還有與晶華酒店創意聯名的下午茶，同時也規劃有漢餅製作的手作課程。

舊振南位於晶華酒店1樓的嶄新空間，外觀的特殊紅漆「胭脂紅」，近看時能看到藝術家繪製手法中的細密與層次感，如同師傅練餡製餅時融入的職人精神一般。內部空間則運用了台灣傳統建築元素中的藤編，原木、水磨石作為發想，呼應舊振南承襲百年製餅的技術，再以簡單自然的線條傳達食物原味不加入添加物的理念。

此外，天花的圓潤造型與灰色系的室內牆相佐陪襯出禮盒本身的質感，同時也增加為了推廣台灣製餅藝術所設計的展演空間。

值得一提的是，舊振南位於晶華一樓的新店也是台北首間推出下午茶服務的門市，經典茶食套餐包含迷你漢餅2個（綠豆椪、紅豆餅、芋頭酥、香蘭餅口味任選）、梅子糕1個、茶品1壺。

並同時推出漢餅手作體驗課程，內容包含鳳梨酥深度手作體驗及舊振南經典茶食套餐一份。

且舊振南位於晶華一樓的新店，還推出晶華獨家禮盒-喜紅系列，以舊振南經典大紅禮盒，搭配手工精緻質感，高雅大方，每款禮盒搭配漢字祝福印記小卡，讓「禮」變得更具特色與傳情意義。

為歡慶舊振南晶華一樓新店的開幕，舊振南首席烘焙師傅張晉源與晶華酒店西點主廚Andrea Bonaffini也攜手合作，中西跨界，推出四季聯名甜點，將從12月起至未來一年，推出四季（款）甜點，首發冬季聯名-「舊振南年節限定-福巧晶喜三重奏」，能一次品嚐三種口感迥異的中西創意甜點。

其中包含「橙香可可酥」，舊振南與晶華聯手開發，外皮採用鳳梨酥的奶酥皮融入頂級巧克力精品法芙娜可可粉，內餡為柑橘絲加充滿花果香的法芙娜瓜納拉純苦巧克力及中式白鳳豆沙蓮蓉餡熬煮調製而成。「可可福氣丸」則採用舊振南春節限定的手工粩類，其核心精髓是一年採收一次的九頭芋，加上糯米蒸煮打漿後製成年糕狀油炸，口感酥鬆香脆，再裹上法芙娜頂級可可粉與可可碎豆，純粹的微酸滋味，讓人一吃難忘。以及晶華春節巧克力甜點-「新春金喜巧克力球」，首發冬季聯名甜點「福巧晶喜三重奏」，亦於舊振南餅店自即日起至2020年1月31日期間每日限量販售。

舊振南晶華店獨家喜紅茶食禮盒。 圖／舊振南提供
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舊振南於晶華酒店全新打造「百年製餅溫度與現代生活美學」的創新體驗空間。 圖／舊...
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舊振南台北晶華店首推「迷你漢餅下午茶」。 圖／舊振南提供
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