舊振南台北旗艦店進駐晶華 首度推迷你漢餅下午茶

推廣漢餅文化不遺餘力的台灣百年漢餅品牌舊振南，近日耗資新台幣約600萬元，並攜手操刀香奈兒等一線國際精品大店的設計公司，打造位於晶華酒店一樓的台北旗艦店，這裡不僅有獨賣禮盒，還有與晶華酒店創意聯名的下午茶，同時也規劃有漢餅製作的手作課程。

舊振南位於晶華酒店1樓的嶄新空間，外觀的特殊紅漆「胭脂紅」，近看時能看到藝術家繪製手法中的細密與層次感，如同師傅練餡製餅時融入的職人精神一般。內部空間則運用了台灣傳統建築元素中的藤編，原木、水磨石作為發想，呼應舊振南承襲百年製餅的技術，再以簡單自然的線條傳達食物原味不加入添加物的理念。

此外，天花的圓潤造型與灰色系的室內牆相佐陪襯出禮盒本身的質感，同時也增加為了推廣台灣製餅藝術所設計的展演空間。

值得一提的是，舊振南位於晶華一樓的新店也是台北首間推出下午茶服務的門市，經典茶食套餐包含迷你漢餅2個（綠豆椪、紅豆餅、芋頭酥、香蘭餅口味任選）、梅子糕1個、茶品1壺。

並同時推出漢餅手作體驗課程，內容包含鳳梨酥深度手作體驗及舊振南經典茶食套餐一份。

且舊振南位於晶華一樓的新店，還推出晶華獨家禮盒-喜紅系列，以舊振南經典大紅禮盒，搭配手工精緻質感，高雅大方，每款禮盒搭配漢字祝福印記小卡，讓「禮」變得更具特色與傳情意義。

為歡慶舊振南晶華一樓新店的開幕，舊振南首席烘焙師傅張晉源與晶華酒店西點主廚Andrea Bonaffini也攜手合作，中西跨界，推出四季聯名甜點，將從12月起至未來一年，推出四季（款）甜點，首發冬季聯名-「舊振南年節限定-福巧晶喜三重奏」，能一次品嚐三種口感迥異的中西創意甜點。