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色彩權威Pantone公佈2020年代表色 網友不買單狠批「有夠無聊的」

2019-12-05 11:52聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

權威色彩預測中心彩通（Pantone）就公佈了2020年度代表色，選出了不會過時...
權威色彩預測中心彩通（Pantone）就公佈了2020年度代表色，選出了不會過時的「經典藍（Classic Blue）」。圖／摘自Pantone facebook
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天氣雖然還很寒冷，但流行是不等人的，權威色彩預測中心彩通（Pantone）就公佈了2020年度代表色，選出了不會過時的「經典藍（Classic Blue）」凸顯出在跨入一个新時代之際，人們渴望在一個可靠穩定的基礎上開始建設。

權威色彩預測中心Pantone日前才選出了代表台北的專屬三種色彩，在網路上掀起了討論潮，而在今天（12/5）又公佈了2020年的年度代表色為色號的19-4052經典藍。根據Pantone的研究指出，經典藍給人的感覺就是平靜的色彩，為心靈帶來平和與寧静。這個顏色有助於專心與釐清一切，讓人重新集中思緒。這意味著目前人們對於科技、政治所主導的社會氛圍略感不安，才會需要一個可以「庇護」的顏色，因為經典藍給人沒有侵略性，容易引起共鳴與信任，適合卸下心防的互動。

Kenzo的2020年春夏系列，是雙人設計師的最後作品，也能看到使用類似經典藍的...
Kenzo的2020年春夏系列，是雙人設計師的最後作品，也能看到使用類似經典藍的色彩。圖／Kenzo提供
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不過當這個顏色公佈之後，依舊引起網友們的熱議，負面批評也不少「我們都要進入2020年，你們居然選擇了一個『經典的無趣』色彩」。不過多數的網友還是給予正面的回應，像是認為「經典藍就是新的黑色」、「我已經迫不及待把工作室塗裝這個顏色了」。不過對應到流行上，消費者可以考慮把過去深埋在衣櫃中，爸、媽所穿著的七〇年代的丹寧產品，大多都能呼應2020的年度代表色。或是運用其他相近的藍色單品來搭配，就能穿出最潮的顏色，也相信在2020年的夏季，藍色相關的服裝也會成為熱門流行元素。

Burberry的2020春夏，提供了不少的復古刷色的丹寧產品。圖／Burber...
Burberry的2020春夏，提供了不少的復古刷色的丹寧產品。圖／Burberry提供
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