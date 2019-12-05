雪寶太萌啦！三星推Galaxy系列冰雪奇緣配件

冰雪奇緣風潮燒不停，連3C配件也入坑！三星為Galaxy系列跨界打造冰雪奇緣主題專屬配件，人氣角色雪寶和電影經典場景躍上Galaxy Note10+智慧背蓋和Galaxy Buds保護殼，換上配件還能一秒為手機換上限定主題，12月上旬起陸續於三星體驗館、三星智慧館與三星商城限定販售，劇迷們千萬別錯過。

Galaxy Note10+冰雪奇緣2智慧背蓋以冰晶感的銀灰色為主色調，搭配雪花紛飛及神秘魔法森林剪影，共有人氣主角「雪寶」與電影場景「旅程」兩款設計主題，其輕薄及突出的邊框設計，亦可降低螢幕及鏡頭的損傷機率。而雪寶主題的Galaxy Buds保護殼則以Q萌笑容、招牌胡蘿蔔挺鼻與大門牙的雪寶，看著心情就能瞬間療癒。