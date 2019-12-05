DIOR聯名AJ 1限量球鞋細節曝光 鞋控快筆記開賣時間

DIOR 2020早秋男裝系列甫於美國邁阿密發表，除了與街頭品牌創辦人Shawn Stussy的作的塗鴉系列，帶來嶄新的視覺衝擊之外，最受矚目的就是男裝創意總監Kim Jones與經典籃球品牌Jordan推出史無前例的合作，鞋款細節終於曝光。

除了在鞋內側有標籤邁阿密（MIAMI）字樣，低調的標示發表地點與限量意味，這雙「Air Jordan I High OG Dior」限量球鞋於義大利製造，鞋身以頂級牛皮為材質，並採用1947年品牌創立以來的經典灰色，標誌性的Jumpman Wings則加入AIR DIOR字樣表現於鞋舌處，用以象徵本次跨界合作，鞋側除了AIR DIOR之外，Nike Swoosh標誌也以Dior Oblique的斜紋緹花帆布設計，Dior Oblique圖騰也以較小尺寸的雷射刻於鞋墊中，鞋底則有透明藍色DIOR字母。

1985年為NBA明星Michael Jordan打造的 Air Jordan I 是當代運動鞋的經典之作，全新限量的 Air Jordan I High OG Dior 鞋款，是為向鞋款誕生35周年致敬，也為首次在美國舉辦的DIOR男裝秀留下里程碑。美式及法式、高級訂製和高性能運動品牌等不同文化與屬性的接合，打造新風貌（New Look）概念鞋。針對此合作，Kim Jones表示他熱衷於將不同領域、不同想法融合在一起；Air Jordan 1 High OG Dior限量球鞋將於2020年4月起，在全球指定DIOR精品店上市。

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