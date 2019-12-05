春節送禮今年「蛋捲」神美！愛心型、水滴型顛覆古早味

2020鼠年農曆春節來的早，百貨春節禮品與年菜預購順勢提前開跑。面對傳統節慶送禮不想老套，看看今年百貨選禮有什麼注目新品。今年新光三越走訪台灣各地並網羅來自世界各國的特色美味，推出超過150款，當中有7成初登場及38款獨家春節禮品，其中每個人從小吃到大的蛋捲禮盒，今年變得一點都不普通，將「蛋捲」玩出新意，出現愛心型、水滴型等特色造型，要讓收禮者印象深刻。

新光三越初登場，高雄魏記心連心綜合蛋捲禮盒，售價630元，可App、美麗台線上預購。圖／新光三越提供 分享 facebook

想要投年輕世代喜好，送禮當然要多點設計與巧思，百貨推薦多款好吃、拍照也好看的伴手禮。新光三越指出，蛋捲禮盒在去年業績翻倍成長，今年首度規劃的「創意造型蛋捲禮盒」，增選7～8家蛋捲品牌，像是美糧村水滴捲、高雄魏記心連心心型蛋捲等，顛覆傳統蛋捲造型，讓送蛋捲這件事變得一點都不普通，讓人眼睛一亮。

新光三越獨家初登場，美糧村綜合水滴捲禮盒，售價550元，可App線上預購。圖／新光三越提供 分享 facebook

另外，日系精緻一向受歡迎，獨家引進日本人氣PRESS BUTTER SAND宇治抹茶焦糖奶油夾心餅禮盒、首度引進日本百年甜點老舖神戶風月堂萊姆葡萄香草夾心蛋糕禮盒。吃得到整顆水蜜桃的甜品，送禮應該可以甜入心，獨家引進日本桃里庵金之桃紅禮盒，將「清水白桃」整顆放入，加上清爽蜜桃糖液，連同糖液可直接飲用，享用果實自然本味，視覺與口感都是一大享受。

新光三越獨家初登場，桃里庵金之桃紅禮盒，售價3,000元。圖／新光三越提供 分享 facebook

新光三越獨家初登場，PRESS BUTTER SAND宇治抹茶焦糖奶油夾心餅禮盒，售價800元。圖／新光三越提供 分享 facebook

另外，嘉義老字號美食名店「嘉義林聰明砂鍋魚頭」等年菜禮盒，以及彰化水根肉乾、新竹福源花生醬蛋捲禮盒、台中不二製餅蛋黃酥禮盒等地方伴手禮名店，現在都可在新光三越預購，於12/6至1/8開放預購、1/3至1/15取貨。另精選15款年菜、鍋物與人氣名店禮盒12/13至1/2於新光三越App同步進行線上預購。