克莉絲汀史都華辣秀美腿 眾星「黑白配」挺香奈兒大秀

香奈兒發表2019/20 Métiers dart Paris – 31 rue Cambon（巴黎-康朋街31號）工坊系列，從這次的命名就可以明顯感受重回品牌最初發源地的核心主軸，也因此與會名人們也依循這樣的模式，全都穿上黑、白配色的服裝呼應香奈兒的經典look。包括品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）與凡妮莎巴哈迪（Vanessa Paradis）這對母女檔、日本女星中條彩未（Ayami Nakajo）、法國影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、泰國女星茱蒂蒙（Aokbab Chutimon）以及法國搖滾樂團Phoenix等人都到場看秀。

克莉絲汀史都華選穿黑色薄透短褲裝，展現她一貫的「帥性感」風，莉莉蘿絲戴普則是以黑色平口上衣搭白色小蓬裙。潘妮洛普克魯茲、瑪莉詠柯蒂亞都選擇黑色洋裝，分別展現率性火辣和典雅復古風。大陸超模劉雯的黑白格紋長袖洋裝側邊開了高衩，看似保守其實也頗為性感。茱蒂蒙的百褶細肩洋裝走起路來非常飄逸柔美，配上她耳下短髮俐落時髦。

有別於以前總是遊歷各地的發表模式，今年的香奈兒工坊系列時裝秀回到巴黎大皇宮正廳舉辦，同樣也代表著致敬經典、回歸品牌根本的意思。而系列名稱「康朋街31號」是香奈兒女士第一家店舖的地址，現為品牌總店，二樓則是她生前所居住的那間溫馨又充滿藝術氛圍、融合中西文化的寓所。創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）表示，「回到香奈兒品牌的根本元素即是以簡約為主軸， 我們不需要過度裝飾。」她嘗試在作品中把香奈兒女士所創作的品牌經典符碼完美融合卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）所賦予的崇高精神，並以現代女性需求為出發點去打造每件設計。

秀的一開場就迎來黑衣軍團，由梳著西裝頭的超模Vittoria Ceretti領軍，穿上Massaro製鞋工坊所製作的鞋款展示大衣、窄裙裝、寬褲造型等等，英挺帥氣的氣勢非常迷人，延續度假系列強調的腰線也利用了金屬色元素來為細節裝飾出華麗感。同樣是香奈兒代表色的米、白也在此系列中也各占了不小的篇幅，幾件米黑撞色的西裝充滿摩登魅力，綴有「CHANEL 31 rue Cambon」字樣的米色毛衣配上鍊帶腰帶與長裙，將品牌經典用最舒適慵懶的樣貌呈現。或以絲綢、緞面所打造的禮服、襯衫裙裝流露優雅貴氣。