7-11「OPEN！大氣球遊行」走跳高雄！卡娜赫拉、查理布朗、蠟筆小新都加入可愛陣線

累計超過400萬人次參觀的卡通氣球遊行「7－ELEVEN OPEN！大氣球遊行」今年已邁入第14屆，12月14日將於高雄時代大道超萌登場，以「DANCE OPEN！ THE WORLD」為主題，除了親子同樂，更融入近年來席捲全世界的街舞熱潮，活動更將有20組卡通大氣球、高達千位表演團隊一起踩街，包括首度亮相的查理布朗、蠟筆小新、B.DUCK小黃鴨等，並請來最燥男團C.T.O全副舞裝嗨翻時代大道。

今年「DANCE OPEN！THE WORLD」匯聚年輕潮流勢力，首度由麥香品牌冠名支持，於12月14日遊行前舉辦「麥香街舞大賽」，號召高校街舞好手、兒童舞蹈教室，並加入大專熱舞團隊，北、高共有近30組參與徵選，並首次結合7-ELEVEN App全民投票機制，票選出高雄女中、北一女中、世新大學等共12組街舞團體，於活動當天帶來跨界演出。

「OPEN！大氣球遊行」動員20組肖像巨型氣球，除了OPEN！全員到齊之外，還有史努比、查理布朗、卡娜赫拉的小動物、HELLO KITTY、正能量企鵝、比得兔、B.DUCK、小小浣熊、雪鈴兔波波、蠟筆小新、比得兔、庫樂貓、雪樂貓、美樂蒂人偶超萌亮相，絕對讓大小朋友失心瘋。

連續12年在高雄舉辦的「OPEN！大氣球遊行」，今年4大遊行隊伍也各有亮點，第一大隊由50台美式風潮哈雷機車超酷登場，車隊裡集合了全台有特色故事的哈雷機車，每一台都是全球唯一；第二大隊由統一美麗事業集團領軍，以呈現Las Vegas風格的表演團隊，貫穿「愛・Sharing」今年主題城市Las Vegas的絢麗特點；第三大隊匯集趣味十足的肖像代表，與OPEN！家族同台演出；第四大隊由高雄在地的創意陣頭大隊組成，以結合傳統與現代的方式，呈現出陣頭文化的全新風貌；最後壓軸則以舞技精湛超驚人的「最燥男團」C.T.O掀起活動最高潮。