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2020鼠年到！旺代推出超可愛「粉紅數」招財也招桃花

2019-12-05 11:17聯合報 記者劉小川／台北即時報導

新的一年將近，迎向2020庚子白金鼠年，是12生肖之首，也象徵著新的一年有好的開頭。旺代LOTUS東方水晶十二生肖系列新品「數來寶」、「粉鑽數」，為新年增添新氣象，招財、招桃花樣樣來。也透過水晶花瓶，請到李明川來展現插花藝術，搭配水晶花瓶呈現不一樣的優雅氣度。

旺代在SOGO復興館舉辦「耶誕晶靈嘉年華」，精選令人注目的商品，如「藍海之星」將精湛工藝雕刻結合力與美，讓水晶在透光時呈現出疊影的優雅之美，點綴著家中的柔美氛圍，讓人目不轉睛。

廣口花瓶形式的「鬱金香頌」，帶著皇家紫色、柔美曲線皆是精湛工藝的體現，像是華麗的交錯感與現代感的融合，象徵著權力與地位的極致表現。

另一只廣口瓶「心花開」，猶如聖杯般形式，高雅矗立，帶著金色瓶身，及雕刻的光影，展現整體氣勢滂礡，以古典的琥珀色及綠色兩色瓶身，來展現工藝的大氣之美。

節慶歡樂感「貴族五件組」更是此次展場中，實惠又迷人的藝術品，帶著細膩精緻的雕刻，閃耀炫麗光彩，歡慶時刻更添上一分高級感。

德國Nachtmann亞洲區總裁Mr. Victor特地在耶誕節前來訪，帶了優惠新品「貴族5件組」為節慶加溫，並加碼「葡萄系列」酒杯送莊園紅酒杯1只，只有限量50組。

即日起至12月12日，「耶誕晶靈嘉年華」在遠東SOGO復興店9樓中庭展出，德國Nachtmann、瑞典皇家Orrefors、Kosta Boda、LOTUS水晶精品，也在展期全面8折，消費滿5000元現抵500元，比周年慶還划算。

李明川推薦德國Nachtmann貴族酒杯及手工葡萄酒杯，也為每件花瓶插上藝術的花...
李明川推薦德國Nachtmann貴族酒杯及手工葡萄酒杯，也為每件花瓶插上藝術的花朵。圖／旺代提供
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旺代 LOTUS心花開花瓶（琥珀／綠2色 ／36,600元。圖／旺代提供
旺代 LOTUS心花開花瓶（琥珀／綠2色 ／36,600元。圖／旺代提供
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LOTUS藍海之星（右）／19,600元、鬱金香頌（左）／29,600元。圖／旺...
LOTUS藍海之星（右）／19,600元、鬱金香頌（左）／29,600元。圖／旺代提供
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旺代 LOTUS鬱金香頌／29,600元。圖／旺代提供
旺代 LOTUS鬱金香頌／29,600元。圖／旺代提供
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旺代 LOTUS水晶（左起）數來寶／9,600元、粉鑽鼠數／12,000元。圖／...
旺代 LOTUS水晶（左起）數來寶／9,600元、粉鑽鼠數／12,000元。圖／旺代提供
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