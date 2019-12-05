2020鼠年到！旺代推出超可愛「粉紅數」招財也招桃花

新的一年將近，迎向2020庚子白金鼠年，是12生肖之首，也象徵著新的一年有好的開頭。旺代LOTUS東方水晶十二生肖系列新品「數來寶」、「粉鑽數」，為新年增添新氣象，招財、招桃花樣樣來。也透過水晶花瓶，請到李明川來展現插花藝術，搭配水晶花瓶呈現不一樣的優雅氣度。

旺代在SOGO復興館舉辦「耶誕晶靈嘉年華」，精選令人注目的商品，如「藍海之星」將精湛工藝雕刻結合力與美，讓水晶在透光時呈現出疊影的優雅之美，點綴著家中的柔美氛圍，讓人目不轉睛。

廣口花瓶形式的「鬱金香頌」，帶著皇家紫色、柔美曲線皆是精湛工藝的體現，像是華麗的交錯感與現代感的融合，象徵著權力與地位的極致表現。

另一只廣口瓶「心花開」，猶如聖杯般形式，高雅矗立，帶著金色瓶身，及雕刻的光影，展現整體氣勢滂礡，以古典的琥珀色及綠色兩色瓶身，來展現工藝的大氣之美。

節慶歡樂感「貴族五件組」更是此次展場中，實惠又迷人的藝術品，帶著細膩精緻的雕刻，閃耀炫麗光彩，歡慶時刻更添上一分高級感。

德國Nachtmann亞洲區總裁Mr. Victor特地在耶誕節前來訪，帶了優惠新品「貴族5件組」為節慶加溫，並加碼「葡萄系列」酒杯送莊園紅酒杯1只，只有限量50組。