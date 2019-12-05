法國香氛COCHINE帶來異國情「調」 靈感來自越南西貢

視氣味為一種療癒的商機，近年來蔚為流行，進而帶動了香水之外，個人和居家環境香氛的蓬勃。

法國品牌COCHINE由香氛專賣店CYRANO席哈諾在2019年冬季引進台灣，COCHINE品牌創辦人Kate Crofton-Atkins女士也特地來台分享她每日穿梭於越南西貢，那滿是法式建築的大街小巷，四處散發著優雅迷人茉莉香氣，她是如何將這無憂而舒泰的氣息，帶進她的香氛創作之中。

Kate Crofton-Atkins指出，她與紐約著名調香師合作，耗時一年研究如何萃取於越南當地植物的上乘精油，調配出符合西貢醉人東方韻味的花香調，且訴求天然、不含防腐劑，其中沐浴護膚系列皆於法國生產。

Kate Crofton-Atkins表示，香氛形成的現代嗅覺文化，隨著現代人越來越關注空汙、灰塵和花粉過敏等，對於個人和居室型的擴香更加活絡開放，利用隨心情置換的氣味作為一種調劑，可輕鬆地讓生活更有滋有味。

Kate Crofton-Atkins說，雖然COCHINE產品多製作生產在法國，但她卻多以她的居住地-西貢，作為發想氣味的靈感，到處充滿法式風情的越南，有種「淡而不濃，清而不俗」的城市風格。

COCHINE旗下產品包括：擴香組、香氛蠟燭、手部及身體香氛沐浴凝膠、手部及身體香氛潤膚乳、護手霜等。

若以氣味區分，則有以東南亞最具代表的雞蛋花為主，並混合著淡淡蜂蜜香與橙花清新的「島嶼香季」系列，還有那選用濃郁的野生無花果及夜中才會開花的晚香玉與茉莉，彷彿晚上走在東南亞國家街道上的「夜香蜜果」系列。