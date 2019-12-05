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一折加購拚春節商機 家樂福攜手韓國人氣鍋具NEOFLAM

2019-12-05 08:51經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

瞄準農曆春節商機，通路鍋具加購再一發！繼全聯再度找來德國雙人ZWILLING助陣，主打「琺瑯鑄鐵鍋」後，家樂福則是獨家攜手韓國第一鍋具品牌耐用富林NEOFLAM。

家樂福表示，此為「玉山家樂福聯名卡」全新獨家福利活動，消費滿額即可加購NEOFLAM全新的「大貴鏃」系列鍋具。

這次耐用富林NEOFLAM推出運用「XTREMA幻瓷技術」的系列新品，此為陶瓷塗層的升級版，有別於傳統鍋具的PTFE不沾鍋塗層，「大貴鏃」鍋具奈米塗層無PFOA與PFOS，訴求可避免了有害重金屬的材質，不但保障了環境與人體的健康，也讓「大貴鏃」導熱、不沾、硬度等性能再進一步提升。

外觀設計上，「大貴鏃」鍋具採用古董馬鞍針縫法的皮革質感，結合奢華感十足玫瑰金配色金屬，兼具時尚感。細節處設計從手柄、旋鈕的優雅手作質感，到「XTREMA幻瓷技術」奈米塗層細緻紋路，加上「大貴鏃」系列玫瑰金鈦金刀具、極簡黑抗菌砧板，讓喜愛料理的消費者們，輕鬆體驗貴族般的時尚生活。

這次NEOFLAM與家樂福、玉山銀行三方合作，此活動為卡友專屬的福利，自即日起至明年3月31日止，只要消費滿1,500元，就能以接近1折價格進行加購。

瞄準農曆春節商機，通路鍋具加購再一發！自即日起家樂福獨家攜手韓國第一鍋具品牌耐用...
瞄準農曆春節商機，通路鍋具加購再一發！自即日起家樂福獨家攜手韓國第一鍋具品牌耐用富林NEOFLAM，只要消費滿1,500元，就能以接近1折價格進行加購。 圖／NEOFLAM提供
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家樂福

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