親手做鳳梨酥 舊振南台北首間體驗店晶華登場
迎接2020年，台灣頂級漢餅品牌「舊振南」將晶華酒店門市重新打造，推出台北首間「舊振南漢餅體驗店」，並以傳統元素與現代線條交錯編織出老店新形象，同時提供下午茶服務與漢餅手作體驗課程。此外，舊振南也攜手晶華酒店點心房，雙方共同研發四季限定甜點，中式經典與浪漫法式交織的創新糕點「福巧晶喜三重奏」。
舊振南位於晶華酒店1樓的嶄新空間，內部空間內運用了台灣傳統建築元素中的藤編，原木、水磨石作為發想，呼應舊振南承襲百年製餅的技術。全新改造的門市也是台北首間提供下午茶服務的店點，經典茶食套餐包含迷你漢餅2個(綠豆椪、紅豆餅、芋頭酥、香蘭餅口味任選)、梅子糕1個、茶品1壺。舊振南首席烘焙師傅張晉源也與晶華酒店西點主廚Andrea Bonaffini攜手合作，中西跨界推出四季聯名甜點，首發冬季聯名甜點「福巧晶喜三重奏」，即日起至明年1/31期間每日限量販售，其中，「橙香可可酥」外皮採用鳳梨酥的奶酥皮融入頂級巧克力精品法芙娜可可粉，內餡則為柑橘絲、法芙娜瓜納拉純苦巧克力及中式白鳳豆沙蓮蓉餡熬煮調製而成。
門市漢餅手作體驗課程，內容包含鳳梨酥手作體驗及舊振南經典茶食套餐一份。民眾可透過預約表單(https://forms.gle/hCCjicp4U3GTM6tB8)預約課程，晶華酒店的房客也可透過「麗晶學苑 Regent Academy」進行報名，跟著舊振南漢餅大使手作台灣特色糕點。
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