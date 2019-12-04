珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種珍珠食物

珍珠水餃。圖／取自https://www.atpress.ne.jp/ 分享 facebook 日本的「珍珠奶茶熱」持續延燒，阿倍野HARUKAS近鐵本店預計將於12月18日起，舉行一場盛大的「珍珠LOVE」活動，預計將有約380種以珍珠為主的週邊商品，以及約20款珍珠「美食」，包括有珍珠水餃、珍珠海鮮煎，甚至還有珍珠鹹酥雞等不同產品，挑戰民眾想像力。

今年年中，日本吹起一陣「珍珠奶茶」的旋風，各大販售珍珠奶茶的店舖門口，都可見到等候數小時的長長人龍。除了飲料之外，這波珍珠熱潮也連帶影響其他料理行業，連帶出現珍珠拌麵、珍珠火鍋等一系列創意料理，引發網路熱烈討論。

自12月18日至12月24日期間，阿倍野HARUKAS近鐵本店將舉行「珍珠LOVE」活動。在約20種珍珠食品中，首度在日本登場的NUTTEA堅果奶茶，推出了黑糖珍珠堅果奶茶（每杯700日圓），水巷茶弄則推出了台灣珍珠奶茶（每杯600日圓）。另外官網公佈的名單中，還有珍珠水餃、麻婆豆腐珍珠飯、珍珠海鮮煎、珍珠肉羹、珍珠鹹酥雞、珍珠蘿蔔絲餅等鹹甜混合的珍珠料理，亦有珍珠烏龍舒芙蕾、珍珠花生湯等甜品。