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米奇來拜年！元旦玩東京迪士尼 60款限定商品超喜氣

2019-12-04 20:00聯合報 記者陳睿中／即時報導

隨著2019年即將劃下尾聲，東京迪士尼度假區也在元旦期間，舉行新年特別節目，民眾除了可以看見穿著日本傳統服飾的米奇等眾多明星，還有「拜年賀歲」的特別遊行表演，園區內還有約60款的新年限定紀念品，讓粉絲們帶回家。

東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋的新年特別節目，都將於1月1日至1月5日期間登場。活動期間米奇、米妮將會成為明年「鼠年」的生肖代表。在東京迪士尼樂園的世界市集入口處，會以日本傳統的賀年裝飾「門松」、「注連繩」進行點綴，營造濃厚的年節氣息。而在東京迪士尼海洋的觀海景大道，同樣也會有門松點綴，還有穿著和服造型、揮毫迎春的眾多迪士尼明星的旗幟，呈現於大道兩旁相伴。

新年期間在東京迪士尼樂園，每日會有2場的「拜年賀歲」遊行活動，米奇、米妮與其他明星們，會穿著日本傳統服飾，搭乘著新年裝飾的花車與遊客們相見歡。而在東京迪士尼海洋，明星們則是會搭乘特別裝飾的遊行船，現身於地中海港灣，為旅客獻上新年祝福，每日共3場。

自即日起至1月8日期間，兩座園區也會推出共約60款的年節特別商品，其中更有以米奇、米妮為造型的祈福不倒翁商品，模樣相當可愛。另外在12月26日至1月8日期間，還會有附上紀念茶杯的甜點、黃豆粉口味吉拿棒、生薑柚子飲品等特別餐點。

東京迪士尼樂園會以日本傳統的賀年裝飾「門松」、「注連繩」進行新年點綴。圖／取自東...
東京迪士尼樂園會以日本傳統的賀年裝飾「門松」、「注連繩」進行新年點綴。圖／取自東京迪士尼度假區官網
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搭配日式紀念茶杯的甜點，乃是新年期間限定餐點。圖／取自東京迪士尼度假區官網
搭配日式紀念茶杯的甜點，乃是新年期間限定餐點。圖／取自東京迪士尼度假區官網
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針對新年，東京迪士尼度假區將推出約60款的特別商品。圖／取自東京迪士尼度假區官網
針對新年，東京迪士尼度假區將推出約60款的特別商品。圖／取自東京迪士尼度假區官網
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在東京迪士尼海洋，將會有多位明星穿著傳統服飾，搭乘遊行船出來與民眾互動。圖／取自...
在東京迪士尼海洋，將會有多位明星穿著傳統服飾，搭乘遊行船出來與民眾互動。圖／取自東京迪士尼度假區官網
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「拜年賀歲」遊行活動將於1月1日至1月5日期間登場。圖／取自東京迪士尼度假區官網
「拜年賀歲」遊行活動將於1月1日至1月5日期間登場。圖／取自東京迪士尼度假區官網
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米奇造型的不倒翁。圖／取自東京迪士尼度假區官網
米奇造型的不倒翁。圖／取自東京迪士尼度假區官網
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「拜年賀歲」遊行活動中，可以眾明星穿著傳統服飾出來拜年。圖／取自東京迪士尼度假區...
「拜年賀歲」遊行活動中，可以眾明星穿著傳統服飾出來拜年。圖／取自東京迪士尼度假區官網
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迪士尼東京

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