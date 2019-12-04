米奇來拜年！元旦玩東京迪士尼 60款限定商品超喜氣

隨著2019年即將劃下尾聲，東京迪士尼度假區也在元旦期間，舉行新年特別節目，民眾除了可以看見穿著日本傳統服飾的米奇等眾多明星，還有「拜年賀歲」的特別遊行表演，園區內還有約60款的新年限定紀念品，讓粉絲們帶回家。

東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋的新年特別節目，都將於1月1日至1月5日期間登場。活動期間米奇、米妮將會成為明年「鼠年」的生肖代表。在東京迪士尼樂園的世界市集入口處，會以日本傳統的賀年裝飾「門松」、「注連繩」進行點綴，營造濃厚的年節氣息。而在東京迪士尼海洋的觀海景大道，同樣也會有門松點綴，還有穿著和服造型、揮毫迎春的眾多迪士尼明星的旗幟，呈現於大道兩旁相伴。

新年期間在東京迪士尼樂園，每日會有2場的「拜年賀歲」遊行活動，米奇、米妮與其他明星們，會穿著日本傳統服飾，搭乘著新年裝飾的花車與遊客們相見歡。而在東京迪士尼海洋，明星們則是會搭乘特別裝飾的遊行船，現身於地中海港灣，為旅客獻上新年祝福，每日共3場。