誠品書店台港陸最賣暢銷書都是它！蔡康永拿下三冠王

誠品發表2019年度閱讀報告。圖／誠品提供 分享 facebook 誠品書店公布「2019誠品年度閱讀報告」，誠品書店在台灣、香港、大陸的暢銷書排行榜第一名，皆由《蔡康永的情商課：為你自己活一次》獲得；龍應台則是唯一名列各地最受歡迎前十大作家。

《蔡康永的情商課》今年拿下誠品台港陸暢銷榜三冠王，另外，台灣作家Peter Su的《陪伴，是世上最奢侈的禮物》也登上台灣與香港年度TOP10。香港新生代創作者「不朽」，拿下台灣誠品書店暢銷作家第一名、也是香港暢銷作家第三名，表現亮眼；而大陸暢銷作家第一名則是由電影票房破45億人民幣的同名科幻小說《流浪地球》作家劉慈欣拿下。

另外，書店今年首度與清大學習科學與科技研究所教授陳素燕合作，分析誠品逾200萬會員閱讀行為，預測2025年的閱讀三大趨勢。

趨勢一，2025年人文、文學、商業類書籍穩坐前三大閱讀排行，但人文類書籍（包含：心理學、歷史、宗教、哲學）將會取代文學類，成為滲透率最高的購書類別，面對充滿考驗的未來，心理勵志類型的書更將反映社會情勢，受到讀者喜愛。

趨勢二，台灣人口數逐漸減少，但少子化的現象並不影響兒童圖書銷售，預測2025年36-50歲適齡建立家庭的中壯年族群，因家中孩童數量漸少，反而對下一代更投入關愛，對於兒童圖書需求增加。

趨勢三，網路的普及影響閱讀行為，2025年將傾向閱讀漫畫、繪本等圖像類別書籍；反之，網路發達也導致2025年讀者對於旅遊、醫療等資訊類的書籍需求下降。