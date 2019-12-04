家樂福攜手玉山銀 滿額加購韓國第一鍋具品牌1折起

即日起至明年3月31日止，玉山家樂福聯名卡友可以1~2折加價購耐用富林NEOFLAM大貴鏃系列產品。圖／NEOFLAM提供 分享 facebook 喜愛消費集點換購鍋具的朋友，又有新選擇了，因應年底採購旺季商機，同時提供聯名卡會員獨享商品優惠，家樂福與韓國第一鍋具品牌耐用富林NEOFLAM合作，推出使用玉山家樂福聯名卡付款、消費滿1500元，可以1~2折的價格，加購7款NEOFLAM鍋具、刀具、抗菌砧板。

2018年曾獲台灣「金炬獎」的NEOFLAM，是韓國第一鍋具品牌，砧板市占率更是位居全球第一，擁有全世界最大的陶瓷塗層鍋具工廠，有別於傳統鍋具的PTFE不沾鍋堡層，品牌以首創的XTREMA幻瓷技術製作的「大貴鏃」系列產品，在導熱、不沾、硬度等性能上都更為提升。其中，鍋具的外觀設計，採用古董馬鞍針縫法的皮革質感，結合奢華感玫瑰金配色金屬，展現優雅手作質感，至於系列玫瑰金鈦金刀具、極簡黑抗菌砧板，也具時尚感。