梵克雅寶璀璨白鑽迎冬季 空靈與詩意浪漫的總和

在自然的世界中,雪花積而成棉、紛飛如絮、飄逸則如點;雪花雖與水的本體同出一徹,卻呈現了萬千魅力、變化莫測。每年的11月至一月,人們總嚮往著蒼茫雪白的北國,也是在這樣的季節,來自巴黎的珠寶世家梵克雅寶總會獻上一系列Diamond Breeze系列頂級珠寶及腕錶,以璀璨白鑽、藉瑞雪為引,向冬季北國致意。

認真說來,白鑽的魅力、始終在高級珠寶的世界中享有聖杯的高度。白鑽高雅而端莊,並兼具空靈聖潔的特質,也為了呈現鑽石趨近完美的本質,梵克雅寶在選擇鑽石上的標準始終一致嚴格:主鑽與鋪鑲配鑽皆經嚴苛篩選:成色只選用D、E或F級,淨度則需達FL至VVS2級。而今年梵克雅寶同樣帶來了一系列詩意浪漫、古典並具現代感的Diamond Breeze頂級創作,迎接耀眼璀璨冬日。