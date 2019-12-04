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梵克雅寶璀璨白鑽迎冬季 空靈與詩意浪漫的總和

2019-12-04 19:10聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

在自然的世界中，雪花積而成棉、紛飛如絮、飄逸則如點；雪花雖與水的本體同出一徹，卻呈現了萬千魅力、變化莫測。每年的11月至一月，人們總嚮往著蒼茫雪白的北國，也是在這樣的季節，來自巴黎珠寶世家梵克雅寶總會獻上一系列Diamond Breeze系列頂級珠寶及腕錶，以璀璨白鑽、藉瑞雪為引，向冬季北國致意。

認真說來，白鑽的魅力、始終在高級珠寶的世界中享有聖杯的高度。白鑽高雅而端莊，並兼具空靈聖潔的特質，也為了呈現鑽石趨近完美的本質，梵克雅寶在選擇鑽石上的標準始終一致嚴格：主鑽與鋪鑲配鑽皆經嚴苛篩選：成色只選用D、E或F級，淨度則需達FL至VVS2級。而今年梵克雅寶同樣帶來了一系列詩意浪漫、古典並具現代感的Diamond Breeze頂級創作，迎接耀眼璀璨冬日。

以1948年製作的Cristaux de neige胸針為範本，Snowflake胸針吊墜猶如繁星，為凝鍊成霜的花環、團團簇擁。從1970已成為經典至今的Palmyre則似雪花點點，溫柔且詩意地降臨在佩戴者的胸前和耳畔，搖曳生輝、映射出如初雪般的聖潔無瑕。於此同時新問世的Contes d’Hiver高級珠寶系列，同樣自冬日美景中得到啟發。Bettwen the Finger Ring指間戒的飾帶可透過旋轉、變化造型，Contes d’Hiver耳環則呈現幾何對稱的藤蔓線條，一如飛舞的雪花、形體不定、曼妙且空靈。

梵克雅寶，Diamond Breeze系列，Perlée腕表，約199萬元；Pe...
梵克雅寶，Diamond Breeze系列，Perlée腕表，約199萬元；Perlée diamonds玫瑰金鑽石三排戒指，約43萬4,000元；Frivole Between the Finger ring指間戒，約70萬9,000元。圖／梵克雅寶提供。
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梵克雅寶，Contes d’Hive系列，白鑽耳環，約59萬元。圖／梵克雅寶提供...
梵克雅寶，Contes d’Hive系列，白鑽耳環，約59萬元。圖／梵克雅寶提供。
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梵克雅寶，Diamond Breeze系列Palmyre項鍊，價格店洽。圖／梵克...
梵克雅寶，Diamond Breeze系列Palmyre項鍊，價格店洽。圖／梵克雅寶提供。
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梵克雅寶，Diamond Breeze系列À Cheval項鍊，價格店洽；Per...
梵克雅寶，Diamond Breeze系列À Cheval項鍊，價格店洽；Perlée diamonds三排戒指，約46萬元；Perlée diamonds白K金鑽石手鐲，約1,040萬元。圖／梵克雅寶提供。
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梵克雅寶，Diamond Breeze系列Snowflake胸針，價格店洽。圖／...
梵克雅寶，Diamond Breeze系列Snowflake胸針，價格店洽。圖／梵克雅寶提供。
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梵克雅寶，Contes d’Hive系列，Between the Finger指...
梵克雅寶，Contes d’Hive系列，Between the Finger指間戒，約71萬元。圖／梵克雅寶提供。
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