終於曝光！和Jordan、Stussy聯名 DIOR早秋男裝發表

與Stussy和Jordan的合作傳聞在DIOR 2020早秋男裝發表後，一切塵埃落定，鋪天蓋地的DIOR x Shawn Stussy塗鴉構築了場域氛圍，男裝創意總監Kim Jones在本季以張狂、鮮豔的色彩與線條，打造雅痞度假風的型男魅力，凱特摩絲、卡戴珊姐妹等都是大秀嘉賓。

迪奧先生在1947年以青春、活力的視覺打造新風貌（New Look），探索家的精神正是Kim Jones發表全新2020早秋時裝系列的初衷，並在美國佛羅里達州邁阿密舉行，呼應這次聯名Shawn Stussy之發跡地，以及服裝的輕快明媚。品牌經典也透過服裝輪廓表現，飾以手縫釦的熱帶羊毛夾克，有Bar套裝的影子，限量金屬Saddle馬鞍包也是點睛單品，刺繡、珠飾、材質和裁縫顯耀品牌的高訂工藝，更為男裝帶來更為多元的姿態。

帽飾設計師Stephen Jones打造的法式貝雷帽、漁夫帽，綴以佛羅里達的鮮豔鳳凰花，讓水手造型變得花枝招展；大量印花、熱帶圖騰延續春夏風潮，並搭襯蟒蛇、格紋或條紋帶來衝突變化，配襯Dior Oblique包款，展現戲劇化的視覺，扶桑花紅、海洋藍、藏紅花紅或粉彩則取自邁阿密海灘的裝飾藝術建築風格。

聯名合作 大熱話題

Kim Jones前幾季與KAWS、空山基等合作都引起高度關注，延續此傳統在本季與藝術家Shawn Stussy共同打造2020早秋男裝系列，並且史無前例的和籃球品牌Jordan推聯名限量鞋。