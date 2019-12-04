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終於曝光！和Jordan、Stussy聯名 DIOR早秋男裝發表

2019-12-04 18:56聯合報 記者楊詩涵／即時報導

與Stussy和Jordan的合作傳聞在DIOR 2020早秋男裝發表後，一切塵埃落定，鋪天蓋地的DIOR x Shawn Stussy塗鴉構築了場域氛圍，男裝創意總監Kim Jones在本季以張狂、鮮豔的色彩與線條，打造雅痞度假風的型男魅力，凱特摩絲、卡戴珊姐妹等都是大秀嘉賓。

迪奧先生在1947年以青春、活力的視覺打造新風貌（New Look），探索家的精神正是Kim Jones發表全新2020早秋時裝系列的初衷，並在美國佛羅里達州邁阿密舉行，呼應這次聯名Shawn Stussy之發跡地，以及服裝的輕快明媚。品牌經典也透過服裝輪廓表現，飾以手縫釦的熱帶羊毛夾克，有Bar套裝的影子，限量金屬Saddle馬鞍包也是點睛單品，刺繡、珠飾、材質和裁縫顯耀品牌的高訂工藝，更為男裝帶來更為多元的姿態。

帽飾設計師Stephen Jones打造的法式貝雷帽、漁夫帽，綴以佛羅里達的鮮豔鳳凰花，讓水手造型變得花枝招展；大量印花、熱帶圖騰延續春夏風潮，並搭襯蟒蛇、格紋或條紋帶來衝突變化，配襯Dior Oblique包款，展現戲劇化的視覺，扶桑花紅、海洋藍、藏紅花紅或粉彩則取自邁阿密海灘的裝飾藝術建築風格。

聯名合作 大熱話題

Kim Jones前幾季與KAWS、空山基等合作都引起高度關注，延續此傳統在本季與藝術家Shawn Stussy共同打造2020早秋男裝系列，並且史無前例的和籃球品牌Jordan推聯名限量鞋。

Shawn Stussy是以個人名義參與本次合作，將DIORD logo重塑成塗鴉式標誌，而品牌的重要象徵蜜蜂也成為嶄新印花，並為大秀場地布置帶來精緻細節；此外，Kim Jones也和Jordan打造限量復刻版Air Jordan I運動鞋，Jumpman Wings加入AIR DIOR字樣呈現於球鞋上方，這雙「Air Jordan I High OG Dior」使用頂級牛皮及DIOR 1947年創立以來的經典灰，Nike Swoosh標誌則以Dior Oblique緹花帆布設計，將於2020年4月起在全球指定DIOR店鋪，行將成為鞋癡守候的新鞋款。

熱帶水果繽紛甜美色，躍上DIOR MEN 2020早秋。圖／DIOR提供
熱帶水果繽紛甜美色，躍上DIOR MEN 2020早秋。圖／DIOR提供
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從頭到腳以各式Dior Oblique和DIOR x Shawn Stussy塗...
從頭到腳以各式Dior Oblique和DIOR x Shawn Stussy塗鴉構成早秋男裝的豐饒視覺。圖／DIOR提供
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DIOR在邁阿密發表2020早秋男裝，與Shawn Stussy打造的空間相當炫...
DIOR在邁阿密發表2020早秋男裝，與Shawn Stussy打造的空間相當炫目。圖／DIOR提供
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東方風持續發熱，DIOR MEN 2020早秋出現了扇子配件。圖／DIOR提供
東方風持續發熱，DIOR MEN 2020早秋出現了扇子配件。圖／DIOR提供
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Shawn Stussy以個人名義參與本次合作，將DIORD logo重塑成塗鴉...
Shawn Stussy以個人名義參與本次合作，將DIORD logo重塑成塗鴉標誌。圖／DIOR提供
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超模凱特摩絲是DIOR MEN 2020早秋嘉賓。圖／DIOR提供
超模凱特摩絲是DIOR MEN 2020早秋嘉賓。圖／DIOR提供
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DIOR MEN 2020早秋展現了品牌善用標語潮流的精神。圖／DIOR提供
DIOR MEN 2020早秋展現了品牌善用標語潮流的精神。圖／DIOR提供
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金卡戴珊出席DIOR MEN 2020早秋發表。圖／DIOR提供
金卡戴珊出席DIOR MEN 2020早秋發表。圖／DIOR提供
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金卡戴珊和寇特妮卡戴珊（右）姊妹倆出席DIOR MEN 2020早秋發表。圖／D...
金卡戴珊和寇特妮卡戴珊（右）姊妹倆出席DIOR MEN 2020早秋發表。圖／DIOR提供
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熱帶水果的繽紛色，是DIOR MEN 2020早秋的一大特色。圖／DIOR。提供
熱帶水果的繽紛色，是DIOR MEN 2020早秋的一大特色。圖／DIOR。提供
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熱愛流蘇蒙面的加拿大歌手Orville Peck出席大秀，翔實呈現個人風格。圖／...
熱愛流蘇蒙面的加拿大歌手Orville Peck出席大秀，翔實呈現個人風格。圖／DIOR提供
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DIOR x Shawn Stussy的Logo是前襟刺繡，蟒蛇紋搭配熱帶水果印...
DIOR x Shawn Stussy的Logo是前襟刺繡，蟒蛇紋搭配熱帶水果印花帶來搶眼視覺。圖／DIOR提供
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滿版Logo印花、果漾花卉漁夫帽和短褲，打造了DIOR MEN早秋的情調。圖／D...
滿版Logo印花、果漾花卉漁夫帽和短褲，打造了DIOR MEN早秋的情調。圖／DIOR提供
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