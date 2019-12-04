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撞衫真的好窘！挑對系列就不用怕

2019-12-04 18:08聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

男性的衣著選擇不若女性來得多元，因此撞衫的機會頗高，但其實只要細細挑選，就能大大降低這類窘況的發生。像是Kent & Curwen每一年都會針對季節戲性推出限定系列；而dunhill除了主線的產品外，也提供了從配件到服裝的迷你系列，讓消費者混搭原有的服裝。

除了秋冬主線系列之外，Kent & Curwen亦與英國著名視覺藝術家David Shrigley合作，以其畫作或藝術作品為元素，加上品牌重塑英倫經典的概念和招牌玫瑰貼花，設計出包括經典款長袖運動衫、T恤和圍巾的六款單品。這系列，充滿了藝術家David Shrigley的手繪線條塗鴉裝飾，包括了船錨、心臟的圖騰，甚至還重新演繹了Kent & Curwen的玫瑰花裝飾，並加上俏皮的文字，如「Big And Strong」，讓人覺的有趣。連David Shrigley自己也表示「此次聯名系列創作出來的圖案和藝術表達方式，一過程非常有趣，而且最終呈現出來的結果我也非常滿意」。

而dunhill的迷你系列則不限於服裝的呈現，面對2020年的中國新年，品牌從典藏雪茄盒、香煙盒和筆座獲得啟發，使用「金魚」為主題，打造了中國新年限定系列（Chinese New Year）。金魚對華人來說也是吉祥的象徵，所以dunhill將其印製於皮革飛行員夾克、短大衣、運動衫和T恤等單品，以及一系列招牌的皮具，如腰包、斜跨包和手機套，另有托特包、拉鍊式手拿包和精選小皮件。使用獨特印製技術，將金魚圖案與皮革融於一體，打造深邃奢華感及細膩質感。

Kent & Curwen與英國著名視覺藝術家David Shrigley合作，...
Kent & Curwen與英國著名視覺藝術家David Shrigley合作，以其畫作或藝術作品為元素，設計出六款限定單品。圖／Kent & Curwen提供
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Kent & Curwen與David Shrigley聯名系列圍巾，充滿了幽默...
Kent & Curwen與David Shrigley聯名系列圍巾，充滿了幽默有趣的手繪線條圖案。圖／Kent & Curwen提供
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dunhill的中國新年限定系列，以「金魚」為主題，裝飾了招牌的Duke運動鞋。...
dunhill的中國新年限定系列，以「金魚」為主題，裝飾了招牌的Duke運動鞋。圖／dunhill提供
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藝術家品牌

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