撞衫真的好窘！挑對系列就不用怕

男性的衣著選擇不若女性來得多元，因此撞衫的機會頗高，但其實只要細細挑選，就能大大降低這類窘況的發生。像是Kent & Curwen每一年都會針對季節戲性推出限定系列；而dunhill除了主線的產品外，也提供了從配件到服裝的迷你系列，讓消費者混搭原有的服裝。

除了秋冬主線系列之外，Kent & Curwen亦與英國著名視覺藝術家David Shrigley合作，以其畫作或藝術作品為元素，加上品牌重塑英倫經典的概念和招牌玫瑰貼花，設計出包括經典款長袖運動衫、T恤和圍巾的六款單品。這系列，充滿了藝術家David Shrigley的手繪線條塗鴉裝飾，包括了船錨、心臟的圖騰，甚至還重新演繹了Kent & Curwen的玫瑰花裝飾，並加上俏皮的文字，如「Big And Strong」，讓人覺的有趣。連David Shrigley自己也表示「此次聯名系列創作出來的圖案和藝術表達方式，一過程非常有趣，而且最終呈現出來的結果我也非常滿意」。