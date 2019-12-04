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網購「雙12」大戰再起！最低下殺3折起　iPhone 11系列限時特價

2019-12-04 17:30聯合報 記者陳立儀／即時報導

瘋狂買手們才剛辛苦熬過雙11網購雙12大戰又來了！瞄準年終買氣，各大網購平台雙12暖身慶下殺3折起，除了狂灑折價券、舉辦互動遊戲之外，也鎖定年末送禮、犒賞自己、尾牙採買、掃除除舊布新的買氣持續高漲，紛紛主打3C家電類，iPhone 11系列、小米、筆電以及年終掃除必備的吸塵器、掃地機器人等都是重點優惠品項。

蝦皮購物今年雙11創下跨夜直播破180萬觀看人次，「12.12狂歡生日慶」將蝦皮直播再升級，「蝦拼接接樂」、「幸運生日蛋」等4款人氣遊戲也於雙12期間推出生日特別版，預計發放上百萬蝦幣與品牌折扣券，參與還有機會得到Dyson V8無線吸塵器、飛利浦氣炸鍋等大獎。

PChome 24h購物雙12年祭出百萬商品感恩回饋價，天天推出限量12元超殺瘋搶品，12月9日至12月12日連續4天晚上舉辦全視角概念體驗演唱會，分別邀請陶晶瑩、曾沛慈、周湯豪、動力火車、四分衛、Leo王、蛋堡、Karencici等接力開唱。強檔促銷商品包括Motorola藍牙耳機破盤下殺5折、日本阿拉丁煤油暖爐狂降3,000元等；指定分會場天天祭出限量12元超殺瘋搶品，包括小米手環腕帶、AIBOXVR VR眼鏡、Daijobu星泰吃到飽上網卡、DIVI Sound mix 2真無線藍牙耳機、Kworld 5孔快充頭等。

momo購物網雙12暖身慶延續雙11活動設計，以「8大品類日」打頭陣，分別祭出伊萊克斯吸塵器、Microsoft觸控筆電、老協珍干貝熬雞湯鍋組、資生堂百優精純乳霜等超狂折扣，還有數百萬件商品下殺3折起；「整點狂撒千萬搶紅包」也再次登場，即日起至12月9日上午9點12分、中午12點12分、下午3點12分、下午6點12分、晚上9點12分都可拿起手機搶紅包，最高送999 momo幣大方贈；即日起至12月11日將商品提前放入購物車，並於12月12日當天下單，即可抽訂單結帳12元清空購物車。

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城雙12暖慶活動即日起至12月8日開跑，狂發上億折價券，最低下殺3折起、消費滿3,000元享300購物金、單日集滿4筆快速到貨訂單送168購物金，再推跨店滿減最高送1,200元、99元免運專區等好康；雙11吸引超過10萬買家參與的「1元押寶」活動再度擴大規模舉辦，雙12推出Macbook Air、Tiffany & Co.鑽石項鍊、GUCCI牛皮短夾、iPhone 11、Dyson空氣清淨機等有機會1元帶回家。Yahoo奇摩購物中心即日起至12月12日推出原價13,999元的dyson V7 Fluffy Origin無線吸塵器特價9,999元；原價19,450元的全新GoPro HERO8 Black假日組合12月16日前87折特價16,900元，加碼送5%超贈點。

樂天市場「雙12 Super Sale」即日起至12月16日上午9點59分推出多項好康，天天整點下殺5折、狂發千萬優惠券，每日祭出熱門商品限量5折，12月9日上午10點推出iPhone 11 Pro Max 64GB原價39,900元、限量特價19,950元；12月10日下午5點推出Dyson V11 fluffy無線手持吸塵器原價23,900元、限量特價12,000元；12月15日上午10點推出AirPods Pro整點預約下殺，原價7,990元、特價3,995元。

松果購物「1212年終盛典」每天午間推出限量秒殺快搶好貨，活動期間預計發出超過億元購物金，12月12日當天加碼凌晨0點、上午10點、下午1點、下午3點、下午6點、晚上9點、晚上10點等多時段整點開搶，包括Dyson HD02吹風機、Dyson V8 Animal吸塵器、小米掃拖地機器人1C、AirPods 2都將祭出甜蜜價，12月12日中午12點推出Nintendo Switch電力加強版限量特價8,888元、晚上10點則有iPhone 11 128GB限量特價12,121元。

生活市集「1212年終盛典」即日起至12月15日推出熱銷商品限時下殺最高現折千元，每日必敗4款一日特價商品包括Dyson V10 SV12吸塵器、日本熱銷快速健康氣炸鍋等，iPhone 11 Pro、AirPods 第二代特價期間下單最高現折千元；12月12日前每天於流量最高的中午12點推出App「限時特賣」。

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