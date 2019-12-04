CP值爆表！「上海米其林餐盤」西班牙餐酒館Alma登台

Alma Spanish Cuisine菜單有多道經典西班牙菜肴，價格相當親民。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 拿下「上海米其林餐盤推薦」的西班牙餐廳Alma Spanish Cuisine，看好台北餐飲市場發展，今年底登台設立第二個據點，除了風格較上海店更為典雅、溫馨外，菜色上利用台灣新鮮食材做出經典西班牙菜肴，像是時令海鮮風味鐵鍋飯，還有台北菜單限定的加利西亞燉肉鍋等，價位親民200元起。

上海Alma Spanish Cuisine自2016年開幕後，受到不少消費者喜愛，連續3年獲「必比登推介」，今年更晉升為「米其林餐盤推薦」。近日回台開設分店，將上海店提供原汁原味西班牙料理的精神帶到台北店，店面設計則用更為溫馨、典雅的風格，讓台灣饕客一走進其中，有種像是回到家的舒適感。

Alma Spanish Cuisine行政主廚Daniel Negreira，已在台深耕十多年，從上海店到台北店，皆是出自他之手。命名為Alma，引用的是西班牙語中的靈魂之意，更特別找設計師創造專屬畫作，料理熱氣氤氳後方有個女孩，象徵西班牙料理的靈魂，而B1的牆上有小男孩由心噴發出一道多彩繽紛的火焰，則是象徵對西班牙的熱情。

Daniel Negreira表示，Alma Spanish Cuisine台北店的菜色，雖有沿用創始店的經典菜色，但也有些是台灣限定的菜肴。他說，因為兩地能取得的食材不一樣，好比西班牙料理中經典的淡菜，上海取得的難度高，菜單便不提供這道料理，但台灣取得較容易，所以特別規畫這道菜在菜單中。

此外，Daniel Negreira也提到，台北菜單除了可以吃到西班牙國菜時令海鮮風味鐵鍋飯、蒜香蝦油鮮蝦、伊比利冷肉盤外，他與料理主廚王致晟Vincent與甜點主廚劉隆昇Adam共同為台北菜單增加多道限定菜色，如周末限定的加利西亞燉肉鍋，有點類似西班牙版的火鍋，把各種肉類、骨頭、奶油等熬成濃湯再加入馬鈴薯、高麗菜、紅蘿蔔，適合全家大小一起共享。

Alma Spanish Cuisine台北店最大特色就是在B1設有Chefs Table，菜單每天隨著時令食材更換，只有當日才可以知道有哪些菜色，可說是該店的隱藏菜單。而且座位數相當少，只有6個座位，所以需先預訂。價位最低200元到1,000元不等，但會設定低消。店內菜單也提供單點Tapas，也有商業午餐，每人最低580元起，下午茶則是每人398元起，「戀」午後時光每人698元起。

Alma Spanish Cuisine

地址：台北市東豐街11號

營業時間：周日到四11:30~14:30、17:30~22:00、14:30~16:00；周五六11:30~14:30；17:30~23:00；14:30~16:00