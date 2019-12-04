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萬元有找！龐克教母用「土星包」愛台灣 全台限量15個

2019-12-04 16:53聯合報 記者吳曉涵／即時報導

想到「台灣」你會想到什麼？綿延的高山、綠油油的田野，或是海洋環繞的壯闊景色？英倫時尚品牌Vivienne Westwood近日即將推出台灣限定版Mini Yasmine包款，正是以龐克教母Vivienne Westwood對台灣的印象所打造的獨家配色，馬克杯般大小的包身精巧可愛，讓鬼鬼吳映潔、楊乃文、謝欣穎都搶背。

Mini Yasmine包款其實是Vivienne Westwood八○年代推出的Yasmine包的縮小版，當時是以品牌合作多年的設計師Yasmine Eslami愛用的一款包型作為靈感所打造的商品，並以她命名，後來推出的包款更加上標誌性的土星環Logo，是品牌很有代表性的設計。這次Vivienne Westwood特別根據每個國家的風情特色挑選適合的色票，發表各自不同的限定色Mini Yasmine包，可手拎也可肩背，並響應環保使用純素皮革打造。

曾兩次來台的Vivienne Westwood，對台灣有一定程度的觀察與理解，台灣版的Mini Yasmine包擁有優雅的海軍藍配色，描繪台灣被兼容並蓄的大海圍繞著的地理環境，並代表著向來關心世界重大議題的Vivienne Westwood所提倡的自由精神與情懷。台灣版Mini Yasmine包全台限量限量15顆，將在12月19正式開賣。

Mini Yasmine台灣限定包，9,900元。圖／Vivienne West...
Mini Yasmine台灣限定包，9,900元。圖／Vivienne Westwood提供
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Yasmine包擁有標誌性的土星環Logo。圖／Vivienne Westwoo...
Yasmine包擁有標誌性的土星環Logo。圖／Vivienne Westwood提供
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Mini Yasmine包款其實是Vivienne Westwood八○年代推出...
Mini Yasmine包款其實是Vivienne Westwood八○年代推出的Yasmine包的縮小版。圖／Vivienne Westwood提供
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謝欣穎搶先背Mini Yasmine台灣限定包。圖／摘自IG
謝欣穎搶先背Mini Yasmine台灣限定包。圖／摘自IG
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鬼鬼搶先背Mini Yasmine台灣限定包。圖／摘自IG
鬼鬼搶先背Mini Yasmine台灣限定包。圖／摘自IG
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Mini Yasmine台灣限定包，9,900元。圖／Vivienne West...
Mini Yasmine台灣限定包，9,900元。圖／Vivienne Westwood提供
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Vivienne Westwood與Yasmine包(右)。圖／Vivienne...
Vivienne Westwood與Yasmine包(右)。圖／Vivienne Westwood提供
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Mini Yasmine台灣限定包，9,900元。圖／Vivienne West...
Mini Yasmine台灣限定包，9,900元。圖／Vivienne Westwood提供
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