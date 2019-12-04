萬元有找！龐克教母用「土星包」愛台灣 全台限量15個

想到「台灣」你會想到什麼？綿延的高山、綠油油的田野，或是海洋環繞的壯闊景色？英倫時尚品牌Vivienne Westwood近日即將推出台灣限定版Mini Yasmine包款，正是以龐克教母Vivienne Westwood對台灣的印象所打造的獨家配色，馬克杯般大小的包身精巧可愛，讓鬼鬼吳映潔、楊乃文、謝欣穎都搶背。

Mini Yasmine包款其實是Vivienne Westwood八○年代推出的Yasmine包的縮小版，當時是以品牌合作多年的設計師Yasmine Eslami愛用的一款包型作為靈感所打造的商品，並以她命名，後來推出的包款更加上標誌性的土星環Logo，是品牌很有代表性的設計。這次Vivienne Westwood特別根據每個國家的風情特色挑選適合的色票，發表各自不同的限定色Mini Yasmine包，可手拎也可肩背，並響應環保使用純素皮革打造。