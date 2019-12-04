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台積電變「高調」了！股價漲50％ 管理層的思維有哪些改變？

36小時限時搶購！600元住飯店 再拿千元好禮

2019-12-04 16:39聯合報 記者羅建怡／即時報導

凱撒飯店連鎖旗下「台南趣淘漫旅」推出36小時「趣淘空投日」限時搶購優惠，限醫療業、軍公教、美容美髮、飯店業、科技業、服務業等從業人員，每人600元即可入住，再加贈價值近千元的派對拼盤、調酒以及住宿優惠券。

台南趣淘漫旅將於每月第一個周五提供最殺優惠活動，並固定於當天推出該月最殺的官網限定36小時搶購優惠。首登場的「趣淘空投日」將在12月6日中午12點準時開賣，限定36小時搶購優惠，搶購完畢即提早結束，只要是醫療業、軍公教、美容美髮、飯店業、科技業、服務業等產業，提供600元入住還加送價值近千元的派對拼盤、調酒以及住宿優惠券的超殺官網專屬優惠。

位在西拉雅國家風景區的「台南趣淘漫旅」，除了有全台最大的曾文水庫水景可欣賞，還可搭乘環湖遊艇一覽曾文水景的遼闊，拜訪原始生態的可愛山豬島，或駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿。飯店內還設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能一口氣體驗自由落體/翱翔漫旅/高空漫步/攀岩競技，加上熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施，豐富又刺激的活動使台南趣淘漫旅成為打卡熱點並獲「冒險飯店」、「尖叫飯店」的稱號。

「趣淘空投日」活動網址：https://tainan.chamcham.com.tw/news/ins.php?index_id=235，諮詢專線：06-575-3333。

限時36小時「趣淘空投日」限時搶購優惠即將開跑。圖／台南趣淘漫旅提供
限時36小時「趣淘空投日」限時搶購優惠即將開跑。圖／台南趣淘漫旅提供
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軍公教國家風景區

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