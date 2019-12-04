「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森藏不住好身材 絕非故意性感

即將在2020年上映的美國超級英雄電影「黑寡婦（Black Widow）」，在近期釋出前導預告，女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）再度成為焦點，雖然她日前在「好萊塢報導（The Hollywood Reporter）」的訪談中提到，「對於過往演員生涯所呈現的『超性感』形象感到有點遺憾。」雖然並非刻意，但性感與她散發的氣息始終無法切割。

近期為電影宣傳而拍攝的雜誌封面或內頁，仍然展現出她略帶無辜的萬種風情，9歲出道、13歲在電影「清聲細語」中飾演克莉斯汀．史考特．湯瑪斯的女兒，到19歲時演出「愛情不用翻譯」，經歷26年的演員生涯，仍然是觀眾們心中的性感象徵，她身穿DIOR 2019秋冬高級訂製服登上「浮華世界（Vanity Fair）」，性感、夢幻且華麗，內頁換上Zanini Spring 2020禮服，蹲低露出促狹俏皮的神情，同時放送豐滿身形；在「好萊塢報導（The Hollywood Reporter）」與珍妮佛羅蓓茲、芮妮齊薇格等巨星一起登上封面，身穿Jason Wu羽飾絲質小洋裝、搭襯Brian Atwood跟鞋，俏麗、甜美，即使她個人不想強調，渾然天成的性感仍令人驚艷。