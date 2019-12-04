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「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森藏不住好身材 絕非故意性感

2019-12-04 16:05聯合報 記者楊詩涵／即時報導

即將在2020年上映的美國超級英雄電影「黑寡婦（Black Widow）」，在近期釋出前導預告，女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）再度成為焦點，雖然她日前在「好萊塢報導（The Hollywood Reporter）」的訪談中提到，「對於過往演員生涯所呈現的『超性感』形象感到有點遺憾。」雖然並非刻意，但性感與她散發的氣息始終無法切割。

近期為電影宣傳而拍攝的雜誌封面或內頁，仍然展現出她略帶無辜的萬種風情，9歲出道、13歲在電影「清聲細語」中飾演克莉斯汀．史考特．湯瑪斯的女兒，到19歲時演出「愛情不用翻譯」，經歷26年的演員生涯，仍然是觀眾們心中的性感象徵，她身穿DIOR 2019秋冬高級訂製服登上「浮華世界（Vanity Fair）」，性感、夢幻且華麗，內頁換上Zanini Spring 2020禮服，蹲低露出促狹俏皮的神情，同時放送豐滿身形；在「好萊塢報導（The Hollywood Reporter）」與珍妮佛羅蓓茲、芮妮齊薇格等巨星一起登上封面，身穿Jason Wu羽飾絲質小洋裝、搭襯Brian Atwood跟鞋，俏麗、甜美，即使她個人不想強調，渾然天成的性感仍令人驚艷。

她在Netflix 原創電影「婚姻故事（Marriage Story）」紐約首映時，身著DIOR 2019秋冬時裝類似款，大器高雅；也曾身穿艷麗且貴氣的CELINE香檳金色與黑色珠綴刺繡長禮服。除了神祕黑色，她在洛杉磯電影首映活動詮釋路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020早春系列，光采明亮，而最趨近她本人穿搭或個性的，可能是在拍攝雜誌內頁時選穿的Saint Laurent白色坦克背心、HANRO棉質內衣，即使輕便簡約，仍難掩性感女神的風采。

史嘉蕾喬韓森（前排右1）以Jason Wu羽飾絲質小洋裝、搭襯Brian Atw...
史嘉蕾喬韓森（前排右1）以Jason Wu羽飾絲質小洋裝、搭襯Brian Atwood跟鞋拍攝「好萊塢報導」跟鞋。圖／取自hollywoodreporter.com
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史嘉蕾喬韓森身穿DIOR 2019秋冬高級訂製服登上「浮華世界」雜誌。圖／取自v...
史嘉蕾喬韓森身穿DIOR 2019秋冬高級訂製服登上「浮華世界」雜誌。圖／取自vanityfair.com
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史嘉蕾喬韓森（左1）以Jason Wu羽飾絲質小洋裝、搭襯Brian Atwoo...
史嘉蕾喬韓森（左1）以Jason Wu羽飾絲質小洋裝、搭襯Brian Atwood跟鞋拍攝「好萊塢報導」跟鞋。圖／取自hollywoodreporter.com
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史嘉蕾喬韓森演繹CELINE香檳金色與黑色珠綴刺繡長禮服。圖／CELINE BY...
史嘉蕾喬韓森演繹CELINE香檳金色與黑色珠綴刺繡長禮服。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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身穿Zanini Spring 2020禮服，史嘉蕾喬韓森蹲低展現性感風情。圖／...
身穿Zanini Spring 2020禮服，史嘉蕾喬韓森蹲低展現性感風情。圖／取自vanityfair.com
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史嘉蕾喬韓森穿Saint Laurent白色坦克背心和HANRO棉質內衣，仍是性...
史嘉蕾喬韓森穿Saint Laurent白色坦克背心和HANRO棉質內衣，仍是性感女神的風采。圖／取自vanityfair.com
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史嘉蕾喬韓森穿路易威登的2020早春系列，明豔動人。圖／LV提供
史嘉蕾喬韓森穿路易威登的2020早春系列，明豔動人。圖／LV提供
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史嘉蕾喬韓森在電影首映時，身穿DIOR 2019秋冬時裝類似款。圖／DIOR提供
史嘉蕾喬韓森在電影首映時，身穿DIOR 2019秋冬時裝類似款。圖／DIOR提供
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