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新開幕「寶可夢咖啡廳」超萌絨毛玩偶、腕力公仔最暢銷

2019-12-04 16:03聯合報 記者徐力剛／即時報導

今年任天堂推出新遊戲「寶可夢 劍／盾」造成玩家搶購，延續熱潮由曼迪傳播一手打造的「Pokémon劍盾Shop & Café」快閃店，本週於新光三越A8館登場，活動邁入第3天記者親身直擊，下午13時現場排隊人潮踴躍，主要以親子客群及男性為主，超萌周邊商品成功吸引粉絲眼球。

「Pokémon劍盾Shop & Café」坐落信義新光A8館2樓，現場劃分「室內商品區」、「戶外用餐區」兩大區域，即日起至2020年2月6日限期快閃。商品區以造型絨毛玩偶最為吸睛，新亮相的炎免兒、敲音猴詢問度極高，民眾王先生分享，今天專程叫上好友一同前來，主要是想幫即將生日的女友挑選禮物，女朋友是寶可夢的死忠粉絲，希望可以找到讓她開心的商品。

展區吸引不少家庭客前來，帶著小孩的陳小姐說，寶可夢不僅僅是部動畫，更是許多人成長的回憶，今天最喜歡非「寶可夢日版太陽＆月亮瓷碗-皮卡丘」莫屬，白色瓷碗搭配黃色皮卡丘圖飾裝點，讓她直呼，「真的太可愛了！」，立馬為小孩購入新餐具；另款「寶可夢立體筷架-伊布」超擬真造型神還原動畫角色，歪著頭的伊布一臉無辜神情，吃飯時作為筷架使用，視覺感十足。

現場除了超卡哇伊的「絨毛玩偶」外，還包括「精靈寶可夢T恤」、「皮卡丘行李吊牌」、「腕力公仔+快速球」、「寶可夢造型筷架」等，連少女粉絲最愛的「寶可夢系列文具」也一應俱全。針對喜愛泡澡的民眾，同步推出「寶可夢日版超大沐浴球甘橘香」盥洗品項，及多款日本Pokémon Center商品，限定台灣限定，吸引粉絲手刀搶購。

對於喜愛寶可夢日玩家，店內提供2台 switch 遊戲機供粉絲試玩，遇到難關時，也有貼心工作人員在旁協助，無論是新手或是職業級玩家都能輕易上手，輕鬆遨遊在虛擬遊戲世界。店員表示，「Pokémon劍盾Shop & Café」消費族群以粉絲佔大宗，平日現場人潮眾多，每到假日更是擠得水泄不通，為節省寶貴等候時間，現場發放排隊券給大家，讓粉絲盡情選購商品，度過美好假日時光。

「戶外用餐區」提供各式飲品及輕食。記者徐力剛／攝影
「戶外用餐區」提供各式飲品及輕食。記者徐力剛／攝影
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店內提供 switch 遊戲機供粉絲試玩。記者徐力剛／攝影
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「Pokémon劍盾Shop & Café」平日午間人潮依然擁擠。記者徐力剛／攝...
「Pokémon劍盾Shop & Café」平日午間人潮依然擁擠。記者徐力剛／攝影
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小火龍、傑尼龜、妙蛙種子等絨毛玩具，吸睛度十足。記者徐力剛／攝影
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外出旅行必備「皮卡丘行李吊牌」，超萌造型成為全場焦點。記者徐力剛／攝影
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女性粉絲最愛「寶可夢日版超大沐浴球甘橘香」。記者徐力剛／攝影
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寶可夢快閃動畫

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