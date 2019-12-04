新開幕「寶可夢咖啡廳」超萌絨毛玩偶、腕力公仔最暢銷

今年任天堂推出新遊戲「寶可夢 劍／盾」造成玩家搶購，延續熱潮由曼迪傳播一手打造的「Pokémon劍盾Shop & Café」快閃店，本週於新光三越A8館登場，活動邁入第3天記者親身直擊，下午13時現場排隊人潮踴躍，主要以親子客群及男性為主，超萌周邊商品成功吸引粉絲眼球。

「Pokémon劍盾Shop & Café」坐落信義新光A8館2樓，現場劃分「室內商品區」、「戶外用餐區」兩大區域，即日起至2020年2月6日限期快閃。商品區以造型絨毛玩偶最為吸睛，新亮相的炎免兒、敲音猴詢問度極高，民眾王先生分享，今天專程叫上好友一同前來，主要是想幫即將生日的女友挑選禮物，女朋友是寶可夢的死忠粉絲，希望可以找到讓她開心的商品。

展區吸引不少家庭客前來，帶著小孩的陳小姐說，寶可夢不僅僅是部動畫，更是許多人成長的回憶，今天最喜歡非「寶可夢日版太陽＆月亮瓷碗-皮卡丘」莫屬，白色瓷碗搭配黃色皮卡丘圖飾裝點，讓她直呼，「真的太可愛了！」，立馬為小孩購入新餐具；另款「寶可夢立體筷架-伊布」超擬真造型神還原動畫角色，歪著頭的伊布一臉無辜神情，吃飯時作為筷架使用，視覺感十足。

現場除了超卡哇伊的「絨毛玩偶」外，還包括「精靈寶可夢T恤」、「皮卡丘行李吊牌」、「腕力公仔+快速球」、「寶可夢造型筷架」等，連少女粉絲最愛的「寶可夢系列文具」也一應俱全。針對喜愛泡澡的民眾，同步推出「寶可夢日版超大沐浴球甘橘香」盥洗品項，及多款日本Pokémon Center商品，限定台灣限定，吸引粉絲手刀搶購。