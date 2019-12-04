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耶誕「不花腦布置法」！耶誕老人LED燈、美式復古貓咪掛飾超萌

2019-12-04 14:41聯合報 記者陳立儀／即時報導

Sonny Angel耶誕節限量版公仔禮盒（含公仔、襪子各4個），售價1,400...
Sonny Angel耶誕節限量版公仔禮盒（含公仔、襪子各4個），售價1,400元。圖／台隆手創館提供
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雖然耶誕節氛圍很歡樂，但這種季節性的裝飾布置其實很累人，忙著掛這個、擺那個，等到耶誕節過後又要全部收起來，尤其是應景的耶誕樹更麻煩。看準現代人忙碌、室內空間小的需求，今年許多居家通路都推出「不花腦布置法」，利用一些小擺飾、掛飾就能讓空間變得更有節慶味，而且事後整理也更輕鬆。

HANDS台隆手創館指出，想要快速打造濃濃耶誕味，燈光飾品是最好的幫手，而且也很適合用來送禮或交換禮物，像是HANDS台隆手創館獨家的LED耶誕老人玻璃耶誕樹、有多款顏色的耶誕樹LED彩色情境燈等；還有源自德國傳統木製耶誕裝飾的森林小木屋掛式情境燈、麋鹿與耶誕樹桌上日曆擺飾，在木製品上妝點立體光影，散發冬季獨有的溫暖光芒。

如果耶誕夜要辦Party聚會，HANDS台隆手創館獨家推出飄浮水面創意蠟燭情境燈飾，採用無火光的電池燈，只要準備水杯就能布置浪漫場景；另有USB毛毛球燈，可隨意掛在牆上、門窗、天花板、耶誕樹上或鋪在地板上。

超萌的耶誕裝飾也是吸睛焦點，Sonny Angel耶誕節限量版公仔禮盒包含4款穿上耶誕元素配件與可愛動物造型的Sonny Angel，還附上編織耶誕襪，把公仔放在小襪子裡簡直萌翻。美式復古風格的DITICHCA耶誕鐵製貓咪掛飾也是HANDS台隆手創館獨家，貓奴們應該都會被收服。

12月12日至2020年1月5日於HANDS台隆手創館會員當日消費滿2,500元並出示手機卡號、會員卡，或扣除會員點數20點＋消費滿1,000元，可兌換HANDS經典帆布托特包一個，每間門市限量1,000份送完為止；12月底前另有會員點數換購優惠，包括北海道登別溫泉OV9面膜3入、Saborino早安面膜麝香葡萄限定版5入、DHC純橄欖護唇膏、CLOROX高樂氏神奇漂白去漬筆、白金萬毛牙刷、SCHWARKOPF 3號定型液等，扣會員點數30點即可用換購優惠價入手。

台隆手創館獨家推出耶誕樹LED彩色情境燈，原價280元、特價224元。圖／台隆手...
台隆手創館獨家推出耶誕樹LED彩色情境燈，原價280元、特價224元。圖／台隆手創館提供
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Sonny Angel耶誕節限量版公仔禮盒，穿上各種耶誕元素配件搭配超萌動物造型...
Sonny Angel耶誕節限量版公仔禮盒，穿上各種耶誕元素配件搭配超萌動物造型。圖／台隆手創館提供
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台隆手創館獨家推出LED耶誕老人玻璃耶誕樹，原價980元、特價686元。圖／台隆...
台隆手創館獨家推出LED耶誕老人玻璃耶誕樹，原價980元、特價686元。圖／台隆手創館提供
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台隆手創館獨家推出DITICHCA耶誕鐵製貓咪掛飾，原價420元、特價336元。...
台隆手創館獨家推出DITICHCA耶誕鐵製貓咪掛飾，原價420元、特價336元。圖／台隆手創館提供
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台隆手創館獨家推出飄浮水面創意蠟燭情境燈飾3入，原價280元、特價224元。圖／...
台隆手創館獨家推出飄浮水面創意蠟燭情境燈飾3入，原價280元、特價224元。圖／台隆手創館提供
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台隆手創館獨家推出LED耶誕老人玻璃耶誕樹，原價980元、特價686元。圖／台隆...
台隆手創館獨家推出LED耶誕老人玻璃耶誕樹，原價980元、特價686元。圖／台隆手創館提供
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台隆手創館獨家推出木紋桌上日曆擺飾－麋鹿與耶誕樹，原價820元、特價656元。圖...
台隆手創館獨家推出木紋桌上日曆擺飾－麋鹿與耶誕樹，原價820元、特價656元。圖／台隆手創館提供
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台隆手創館獨家推出木紋掛式情境燈－森林小木屋S，原價370元、特價296元。圖／...
台隆手創館獨家推出木紋掛式情境燈－森林小木屋S，原價370元、特價296元。圖／台隆手創館提供
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USB毛毛球（暖光） 可隨意掛在牆上、門窗、天花板、耶誕樹上，也可鋪在地板，一組...
USB毛毛球（暖光） 可隨意掛在牆上、門窗、天花板、耶誕樹上，也可鋪在地板，一組售價499元。圖／台隆手創館提供
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