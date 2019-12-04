星際大戰聯名系列上市！ R2-D2、尤達大師釋放荷包原力

隨著星際大戰《STAR WARS : 天行者的崛起》上映，可望再度掀起一波熱潮，時尚品牌紛紛推出相關聯名單品，像是將機器人夥伴R2-D2融入服飾設計，或是將千年鷹號結合球鞋細節，企圖要讓星戰粉絲荷包失守！

adidas日前推出Star Wars全新聯名系列鞋款，集合旗下跑鞋、籃球鞋及adidas Originals人氣鞋款打造最具話題性的跨界之作。像是以代表性跑鞋Ultraboost 1結合千年鷹號(Millennium Falcon)戰機平面設計圖，還使用Team adidas球員簽名鞋款致敬星際大戰經典武器「光劍(Lightsaber)」，並搭配電影代表角色設計配色，中底採用UV螢光材質，打造有如凱伯水晶鑄造之光劍元素。

此外，adidas Originals則以最受歡迎的天行者角色詮釋包括NITE JOGGER、NMD等多款人氣鞋型，首波鞋款以知名正派角色，像是尤達大師、R2-D2和莉亞公主等。