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台灣的潮流迷動起來！話題限量BE＠RBRICK公仔要開賣啦

2019-12-04 13:50聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

台灣的潮流迷不用在隔海興嘆了！11月底在亞洲開賣的PORTER BE＠RBRICK公仔也即將於12月7日在台灣開賣了，免去找代買的麻煩，而且目前炒賣價更來到高點，值得收藏，但前提是只要你搶得到。

與YOSHIDA PORTER聯名的BE＠RBRICK熊由於講究細節和雙品牌的合...
與YOSHIDA PORTER聯名的BE＠RBRICK熊由於講究細節和雙品牌的合作，吸引了潮流迷的關注，400%售價5,500元、1000%售價18,000元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
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在今年1月來自日本的吉田包（YOSHIDA PORTER）就與知名的玩具商Medicom Toy合作，讓招牌的BE＠RBRICK熊，穿上特製的服裝。YOSHIDA PORTER發揮了製作袋包的專長，以經典TANKER尼龍布料，外搭Sage Green色夾克，使BE＠RBRICK熊改頭換面。由於講究細節和雙品牌的合作，吸引了潮流迷的關注，因此甫一上市就被秒殺。而延續了同樣的概念與設計，YOSHIDA PORTER與Medicom Toy再度聯手，在近期打造了全身經典黑裝搭配鮮橘色線條勾勒的限量BE＠RBRICK公仔，11月底率先於日本、香港銷售，同樣引起潮流迷的搶購。

而台灣的潮流迷也不用失望，品牌宣布在這周末（12月7日），選在KURA CHIKA by PORTER台北旗艦店，分別開賣400%和1000%的兩款聯名BE＠RBRICK熊。除了上述的特色之外，還帶有PORTER Logo織標拼接呈現，再添加PORTER經典的五金釦飾點綴，提升了收藏的價值，所以目前拍賣網站上皆以翻倍的價格在炒作，想要以原價入手，看來得早早去排隊了！

話題聯名限量PORTER BE＠RBRICK公仔，也要在台灣銷售了。圖／PORT...
話題聯名限量PORTER BE＠RBRICK公仔，也要在台灣銷售了。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
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