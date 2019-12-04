台灣的潮流迷動起來！話題限量BE＠RBRICK公仔要開賣啦

台灣的潮流迷不用在隔海興嘆了！11月底在亞洲開賣的PORTER BE＠RBRICK公仔也即將於12月7日在台灣開賣了，免去找代買的麻煩，而且目前炒賣價更來到高點，值得收藏，但前提是只要你搶得到。

與YOSHIDA PORTER聯名的BE＠RBRICK熊由於講究細節和雙品牌的合作，吸引了潮流迷的關注，400%售價5,500元、1000%售價18,000元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供 分享 facebook

在今年1月來自日本的吉田包（YOSHIDA PORTER）就與知名的玩具商Medicom Toy合作，讓招牌的BE＠RBRICK熊，穿上特製的服裝。YOSHIDA PORTER發揮了製作袋包的專長，以經典TANKER尼龍布料，外搭Sage Green色夾克，使BE＠RBRICK熊改頭換面。由於講究細節和雙品牌的合作，吸引了潮流迷的關注，因此甫一上市就被秒殺。而延續了同樣的概念與設計，YOSHIDA PORTER與Medicom Toy再度聯手，在近期打造了全身經典黑裝搭配鮮橘色線條勾勒的限量BE＠RBRICK公仔，11月底率先於日本、香港銷售，同樣引起潮流迷的搶購。