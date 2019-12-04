逛街也能大拍網美照！WAVE SHINE推摩洛哥風主題店

歲末年終，不少人都規劃要出國跨年、犒賞自己一年的辛勞。熱帶島嶼向來是冬季旅遊好選擇，換上泳裝悠哉享受陽光當然也少不了飾品搭配。「美波神器」WAVE SHINE旗下不只有泳衣產品，也推出多款造型度極高的飾品，更打造超有主題性的泳裝複合店WAVE SHINE ACCESSORY，讓大家邊逛街也能邊拍出吸睛網美照。

泳裝複合店WAVE SHINE ACCESSORY最近在東區開幕，整體裝潢走的是摩洛哥風格，令人目眩神迷的花磚、地毯、拱門等元素，充滿北非專屬的浪漫奇幻感。店內展售超過2000款韓系飾品，尤其主打耳環，不只設計多元，也網羅純銀、銀針、醫療鋼等類型，另外也有無耳洞的夾式專區。