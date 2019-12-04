爽搭免費巴士、按摩喝咖啡！韓元跌　小資玩韓國更划算

近期韓元匯率走貶，加上航空公司積極投入「仁川」航線，讓旅客擁有更多的赴韓選擇。另外透過京畿道的EG循環巴士、免費的釜山螃蟹巴士等交通方案，也能有效節省旅費，正是適合安排韓國小資輕旅遊的好時機。

韓元的現金賣出匯價，在12月3日創下自2012年6月25日以來新低點。相較於今年6月時的匯率高點，同樣兌換台幣5萬元，就相差超過7萬韓元，約現賺一張樂天世界門票，因此不少人把握時機兌換韓元出遊。

根據統計，台韓之間旅客往來持續成長，今年台灣赴韓旅客已於10月突破百萬人次，較去年提早一個多月。因此，航空公司也積極投入台韓之間的航線，以首爾的仁川機場為例，近期不僅航班增加、時間點更多，包括台中、高雄也都有增班，讓旅客出遊更為便利。

以景點來看，仁川的「開港場街」除了有「鬼怪」、「當惡魔呼喊你的名字時」等韓劇取景地可以朝聖之外，近期還新增許多黑白照相館、服裝出租店。旅客可以在此更換開化時期的復古服飾，拍攝一系列打卡美照，租借價1.5萬韓元起。另外還有同時結合按摩的咖啡廳，一次體驗多種享受。按摩含飲料為1.2萬韓元。（10,000韓元約新台幣277元）

自仁川站前往「月尾島」的「月尾海洋列車」甫於10月開通，乃是韓國國內最常的單軌觀光列車，沿途停靠月尾公園、月尾文化街等站，方便旅客串連週邊景點，還可以欣賞明媚的海岸風光。年底前成人票優惠價一張6,000韓元，可上下車3次。

同樣有助小資旅客出遊的交通工具，還有免費的釜山「螃蟹專車」以及京畿道的「EG Bus」。自11月新推出的螃蟹專車，運行於釜山站、海雲台、機張市場之間，每日運行2班，不需費用，讓旅客可以輕鬆到機張市場大吃知名的螃蟹料理，載客服務至2020年2月29日。而EG Bus則是串連京畿道眾多的觀光景點，推出7條各有特色的巴士之旅，省去找景點、轉車等麻煩瑣事，行程售價新台幣1,040元起。