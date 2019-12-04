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爽搭免費巴士、按摩喝咖啡！韓元跌　小資玩韓國更划算

2019-12-04 13:22聯合報 記者陳睿中／即時報導

近期韓元匯率走貶，加上航空公司積極投入「仁川」航線，讓旅客擁有更多的赴韓選擇。另外透過京畿道的EG循環巴士、免費的釜山螃蟹巴士等交通方案，也能有效節省旅費，正是適合安排韓國小資輕旅遊的好時機。

韓元的現金賣出匯價，在12月3日創下自2012年6月25日以來新低點。相較於今年6月時的匯率高點，同樣兌換台幣5萬元，就相差超過7萬韓元，約現賺一張樂天世界門票，因此不少人把握時機兌換韓元出遊。

根據統計，台韓之間旅客往來持續成長，今年台灣赴韓旅客已於10月突破百萬人次，較去年提早一個多月。因此，航空公司也積極投入台韓之間的航線，以首爾的仁川機場為例，近期不僅航班增加、時間點更多，包括台中、高雄也都有增班，讓旅客出遊更為便利。

以景點來看，仁川的「開港場街」除了有「鬼怪」、「當惡魔呼喊你的名字時」等韓劇取景地可以朝聖之外，近期還新增許多黑白照相館、服裝出租店。旅客可以在此更換開化時期的復古服飾，拍攝一系列打卡美照，租借價1.5萬韓元起。另外還有同時結合按摩的咖啡廳，一次體驗多種享受。按摩含飲料為1.2萬韓元。（10,000韓元約新台幣277元）

自仁川站前往「月尾島」的「月尾海洋列車」甫於10月開通，乃是韓國國內最常的單軌觀光列車，沿途停靠月尾公園、月尾文化街等站，方便旅客串連週邊景點，還可以欣賞明媚的海岸風光。年底前成人票優惠價一張6,000韓元，可上下車3次。

同樣有助小資旅客出遊的交通工具，還有免費的釜山「螃蟹專車」以及京畿道的「EG Bus」。自11月新推出的螃蟹專車，運行於釜山站、海雲台、機張市場之間，每日運行2班，不需費用，讓旅客可以輕鬆到機張市場大吃知名的螃蟹料理，載客服務至2020年2月29日。而EG Bus則是串連京畿道眾多的觀光景點，推出7條各有特色的巴士之旅，省去找景點、轉車等麻煩瑣事，行程售價新台幣1,040元起。

同樣直飛可達的「大邱」，在11月於地鐵七星市場旁，新開幕「七星夜市」，共有75個攤位，還有400席座位可以一次品嚐到多種道地的韓國街頭小吃，讓夜生活更豐富。於2020年3月1日前，知名景點E-world也舉行第7屆星光慶典，凡購買門票入場，還可遊玩30餘種遊樂設施，以及參觀大邱地標「83塔」，並享83塔展望台門票的5折優惠，讓小資族再省一筆。

開港場街近期新增提供「開化時期」復古服裝租借的店家，讓民眾換裝拍照。圖／韓國觀光...
開港場街近期新增提供「開化時期」復古服裝租借的店家，讓民眾換裝拍照。圖／韓國觀光公社提供
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京畿道的EG Bus串連眾多的觀光景點，推出7條旅遊路線。圖／京畿觀光公社駐台辦...
京畿道的EG Bus串連眾多的觀光景點，推出7條旅遊路線。圖／京畿觀光公社駐台辦事處提供
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E-world近期舉行第7屆星光慶典。圖／大邱駐台觀光推廣辦事處提供
E-world近期舉行第7屆星光慶典。圖／大邱駐台觀光推廣辦事處提供
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大邱新開幕的「七星夜市」，共有75個特色攤位。圖／大邱駐台觀光推廣辦事處提供
大邱新開幕的「七星夜市」，共有75個特色攤位。圖／大邱駐台觀光推廣辦事處提供
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開港場街是「鬼怪」的拍攝取景地之一。圖／韓國觀光公社提供
開港場街是「鬼怪」的拍攝取景地之一。圖／韓國觀光公社提供
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巴士韓國

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