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倪妮「腰瘦」鏤空裝、佟麗婭辣秀雪白長腿登紅毯 網：視線不知道要放哪裡！

2019-12-04 13:05聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

氣質女星倪妮（左）與「新疆女神」佟麗婭同登紅毯比美。圖／摘自微博
氣質女星倪妮（左）與「新疆女神」佟麗婭同登紅毯比美。圖／摘自微博
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12月傳統上就是紅毯的季節，一路延續到下一年度的金像獎、金球獎頒獎典禮。而女星們也以能受邀多少的紅毯來驗證人氣，因此就需要在造型上花費心思，不只要比行頭的價值，還要比辣度，就像近期同場的倪妮與佟麗婭，就讓網友直呼「視線不知道要放哪裡！」

氣質女星倪妮尺度大開，以低胸加上腰間鏤空的禮服現身紅毯，引起熱烈討論。圖／摘自倪...
氣質女星倪妮尺度大開，以低胸加上腰間鏤空的禮服現身紅毯，引起熱烈討論。圖／摘自倪妮工作室微博
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氣質女星倪妮尺度大開，以低胸加上腰間鏤空的禮服現身紅毯，引起熱烈討論。圖／摘自倪...
氣質女星倪妮尺度大開，以低胸加上腰間鏤空的禮服現身紅毯，引起熱烈討論。圖／摘自倪妮工作室微博
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近日大陸時尚雜誌舉辦年度獎項頒獎典禮，一時間星光熠熠，各個女星無不爭奇鬥豔，絞盡心思在打扮上，就希望成為當晚的紅毯「嬌點」。活動集結劉詩詩、迪麗熱巴、古力娜扎等女星爭相比美，而向來以氣質見長的倪妮更是尺度大開，以Cartier珠寶搭配David Koma鏤空禮服，直接露出纖腰，這身裝扮被網友戲稱「看起來只是兩塊布包著」。不僅有腰間的鏤空設計，低胸的剪裁更讓倪妮露出了事業線，呈現了極度性感，讓人眼睛大吃冰淇淋。更有網友表示「這麼高難度的衣服，還能穿得不猥褻，」，果然讓倪妮的討論度傲視其他女星。

「新疆女神」佟麗婭以黑色抹胸禮服現身紅毯，並搭配了寶格麗（BVLGARI）的Se...
「新疆女神」佟麗婭以黑色抹胸禮服現身紅毯，並搭配了寶格麗（BVLGARI）的Serpenti及Divas Dream系列首飾，展現低調奢華的魅力。圖／摘自寶格麗微博
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「新疆女神」佟麗婭以黑色抹胸禮服現身紅毯，並搭配了寶格麗（BVLGARI）的Se...
「新疆女神」佟麗婭以黑色抹胸禮服現身紅毯，並搭配了寶格麗（BVLGARI）的Serpenti及Divas Dream系列首飾，展現低調奢華的魅力。圖／摘自寶格麗微博
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而被稱為「新疆女神」的佟麗婭也沒缺席這場時尚盛會，她也以黑色抹胸禮服現身紅毯，並搭配了寶格麗（BVLGARI）的Serpenti及Divas Dream系列首飾，展現低調奢華的魅力。雖然佟麗婭造型沒有如同倪妮那樣的吸睛，不過她的禮服亦有心機，側邊開了高衩的設計，在走動時會隱約的展現雪白長腿，同樣讓人眼睛為之一亮，更難以將她與身為一個小孩的母親，有著直接聯想。

寶格麗Serpenti Viper玫瑰金珍珠母貝鑽石戒指，約14萬2,600元。...
寶格麗Serpenti Viper玫瑰金珍珠母貝鑽石戒指，約14萬2,600元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Divas Dream系列紅寶石與鑽石耳環，約69萬7,000元。圖／BV...
寶格麗Divas Dream系列紅寶石與鑽石耳環，約69萬7,000元。圖／BVLGARI提供
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