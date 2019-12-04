給孩子的大禮《玩具變變變 創客養成記》熱銷預售中

圖／野蜂國際開發有限公司 提供 分享 facebook 從好奇心出發！用玩具「玩」出孩子的創意與實作

「挑玩具」、「玩玩具」、 「修玩具」、「做玩具」是許多人共同的成長經驗，玩具櫃裡永遠缺少一件最好玩的玩具，即使現在成為大人，甚至父母，內心都還是有一個長不大的小孩。在「玩具變變變」裡，我們邀請大人放心地變回小孩，與你的小朋友回到同一視線，盡情玩耍、動手動腳，體驗展覽裡各式有趣的玩具。

「玩具變變變」展覽於12月28日至3月1日在松山文創園區北向製菸工廠展出，這裡就像一個超大型的玩具屋，裡面有各式有趣好玩的玩具及裝置吸引大小朋友的好奇心，在探索玩具運作原理的途中，你與孩子們可以親手體驗與實踐，你們會一起驚呼、叫好、拍手，共創無與倫比的回憶，最後再將這些珍貴作品與經驗告訴身邊的朋友，不知不覺你會發現，這些共享、聊天的時光變成一個良性循環，我們會開始更關心周邊的人事物，細心觀察帶來更好的學習能力。

從「玩」開始，到實作、分享、最後自主學習，這一連串自然而然發生的過程，正是「玩具變變變 創客養成計記」的核心價值，12月4日起早鳥預售票160元(原價250元)， udn售票網 、ibon售票系統、Gomaji熱售中。

以故事延伸教育，讓孩子邊玩邊學

「玩具變變變-創客養成記」一舉公開各式玩具創作的靈感來源，在這裡你會驚訝這些創作者的天馬行空，一邊把玩的同時，更有來自全世界的有趣玩具等著你探索、互動。

捲入音樂書籤演奏的音樂盒。 圖／野蜂國際開發有限公司 提供 分享 facebook 展覽從創客-阿富師創造紙偶奇奇的故事展開。阿富師為了讓奇奇更有生命感而不斷修改，最後奇奇竟然有了生命。奇奇對世界充滿好奇，在幸運鼠吱吱的陪伴引導下，與大小朋友一同展開一場冒險。過程中大家將跟著奇奇一探玩具設計師創作能量的脈絡，除了有來自世界各地的新奇玩具外，還有捲入音樂書籤就會發出演奏的音樂盒、手搖留聲機、腳踏車連動機關飛魚、發條玩具、柑仔店的飛機台與彈珠台、光影牆、彩虹隧道、摺紙飛機發射器、生活用品改造恐龍裝、手搖模切機等罕見又趣味的玩具，讓大小朋友體會玩中學、學中玩的樂趣。本展結合美國率先提出的STEAM教育(Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics)，培養動手做並激發腦內創意，透過跨領域五感學習，讓大家了解玩具的生活應用，並訓練解決問題能力。

解剖鐵皮青蛙。 圖／野蜂國際開發有限公司 提供 分享 facebook

宛如大型玩具屋，探索創客樂趣

本次展覽由知名紙藝大師-洪新富親自操刀主辦，除了多個玩具主題外，每個展品透過精心設計讓民眾輕鬆了解各種玩具與物件的邏輯原理，像是每年都被搶瘋的元宵「紙雕提燈」紙藝如何被創造出來、上了發條就能發出悠美音樂的「音樂盒」如何生成、「爺爺的脚踏車」又是怎麼改造成不同機械玩具、「魔法圖書館」內最受大小朋友歡迎的立體書是運用哪些方法將2D平面翻轉成3D、如何運用光影讓顏色殘存變成如幻似真的「彩虹隧道」等，這些不容易看到的玩具秘密，讓大小朋友們就像不小心走進魔法玩具屋般，處處是驚喜。

另外，洪新富老師也特別邀請各方創客在此分享他們的作品及世界各地蒐集來的罕見玩具寶物，讓大家只要進入展覽就能玩到、學到、做到，還能體會不論幾歲都能享受當「創客」的樂趣。

迎接鼠年，入場即贈限量彈珠幸運鼠

2020年正逢「鼠」年，正是「玩具變變變-創客養成記」展出期間，主辦方特別推出憑入場門票即可兌換乙個限量彈珠幸運鼠，讓大家能在觀展期間也能夠感受濃濃新年喜氣！

購票入場即贈限量彈珠幸運鼠。（請於展期間，憑票至展覽現場兌換，逾時恕不補寄發） 圖／野蜂國際開發有限公司 提供 分享 facebook

《玩具變變變 創客養成記 展覽資訊》

● 活動地點：松山文創園區 北向製菸工廠 (台北市信義區光復南路133號)

● 活動日期：2019/12/28- 2020/03/01（除夕休館）

● 開放時間：10：00～18：00 (17：30停止售票入場)

● 展前預售票：2019/12/04～2019/12/27

票價：160元

販售通路：udn售票網→ https://pse.is/LL79P 、ibon售票系統、Gomaji

※大宗購票：單筆訂購達6張以上每張160元(原價250元)，再享買10贈1。訂購請洽(02)7721-6955 #1(週一至週五 09：00~17：00)

● 展期現場售票：2019/12/28～2020/03/01

→全票 / 250元 / 一般民眾

→優待票 / 220元 / 年滿三歲(含)以上之兒童，及持本國大專院校（含）以下有效學生證件者，以當學期註冊章為憑，入場須驗證，每證限購一張，碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修不適用

→愛心票 / 125元 / ★年滿65歲以上長者(需出示相關證件)★身心障礙人士本人及必要陪同者乙名(需出示身障手冊並同時入場)

→免票 / 未滿三歲之兒童(入場時須出示證件，年齡計算方式以購票當日實歲計算，並須一位成年人持票同時入場。未攜帶證件之兒童以身高90公分做判定)

●主辦單位：台北市文化基金會、野蜂國際開發有限公司

●協辦單位：聯合數位文創股份有限公司、翊雅設計、傳薪民俗工藝社

●官網： https://www.toymakerclub.com/

●客服專線：0905-601-201

訓練手指技巧的投籃存錢筒。 圖／野蜂國際開發有限公司 提供 分享 facebook