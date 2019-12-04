「全家」31周年慶！期間限定「音樂互動複合店」碰牆面會出聲　商品預售快閃5折起

近年國內外刮起一陣「ASMR」聽播風潮，全家便利商店慶祝在台成立31周年，在品牌生日月大玩ASMR聲音聽播，精選22種大眾在門市內經常聽到的各種環境音，即日起於線上商城「聲音故事館」獨家上架，試賣期間只要0元即可下單購買；同時首度打造期間限定的「音樂互動複合店」，12月9日至12月17日於台北小巨蛋附近的京鑽店設計了聲音互動故事牆，邀請網紅HowHow獻聲，只要碰觸牆面就可聽到經典全家門鈴聲、收銀機嗶嗶聲、煮咖啡等聲音。

全家便利商店線上商城「聲音故事館」收錄店員的問候「您好，歡迎光臨」、去年度開始常聽到的「發票一樣存裡面嗎？」、肚子餓時的微波爐聲與冰櫃開關門聲、店外常被捕捉到的療癒貓咪呼嚕聲等22種精選聲音，讓大家回味到便利商店購物的種種細節。全家便利商店官方YouTube平台12月11日起也將推出連續3天的「全家療癒音頻道」。

小小店長活動12月7日至12月22日推出「聽音尋寶特別版」，選定全台300間店家舉辦「聽音尋寶賽」，報名成功的大小朋友只要至店內闖關成功並掃描QR code，再至facebook粉絲團留言即可參加抽獎，有機會抽中iPhone 11、全家便利商店萬元購物金、中杯熱美式咖啡1年份等好禮。