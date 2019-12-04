與捷星推虛擬聯程 台灣虎航旅客未來也可飛墨爾本

台灣虎航和捷星集團今天於東京宣布，兩家低成本航空公司將首次進行「虛擬聯程」（virtual interlining）。台灣虎航說，通過該合作，可以選擇台虎原先航線以外的目的地，包括黃金海岸、墨爾本和金邊等，提供旅客更多選擇。

台灣虎航董事長張鴻鐘表示，很高興能與捷星和DOHOP達成合作，DOHOP平台整合了捷星和台灣虎航的航班，讓台虎旅客可以選擇台灣虎航網路以外的航班和旅行服務。國籍旅客也可以在DOHOP的平台上選購捷星和台灣虎航的組合機票，開啟黃金海岸之旅；日本旅客也可以通過捷星日本的國內航班繼續前往台灣。

捷星航空東南亞區域總經理及聯盟負責人Clive Ashmore Butler則說，透過DOHOP與其它同業合作，為低成本航空產業的發展開闢了一個充滿可能性的新天地。捷星官網增加Jetstar Connect功能，將為旅客提供更多獲得超值票價的選擇，方便旅客前往不斷增加的航點。