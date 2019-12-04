研究雨傘運動又逢反送中 學者「撿到槍」獲獎

中央研究院今第八屆「人文及社會科學學術性專書獎」頒獎，獲獎者除台大社會系特聘教授藍佩嘉，還有淡江大學英文教授蔡振興以《生態危機與文學研究》、政大歷史系特聘教授林美香以《身體的身體：歐洲近代早期服飾觀念史》、台大社會系教授何明修以《挑戰北京的天命：台灣的太陽花運動與香港雨傘運動》獲獎。

中研院副院長黃進興表示，該獎項於國內人文及社會科學研究領域深具指標性意義，這次有31件申請，選出4本獲獎專書，「研究是很寂寞的，要適時鼓勵。」他也表示，這次都無中研院研究員獲獎，希望大家好好努力。每位得獎者可獲新台幣60萬元。

何明修介紹專書時表示，他這本書是「撿到槍」，因為他原本是研究太陽花運動和雨傘運動，結果發生今年的反送中事件，他也因此變成香港專家。

何明修表示，當今諸多社運扭轉特殊的局勢，改變了歷史，需要用更多詞彙描述。他在書中比較太陽花和雨傘運動，指主要成員都是80後、七年級世代，也都具有「臨機應變」特質；然而台灣運動只發生在立法院、有領導中心，香港發生在三個區、沒領導中心，都影響運動之後發展。最後，台灣找到台階下，香港沒有，但他認為，正如東歐民主化運動，雖然一開始沒成功，仍為後來成功鋪上路。

林美香則回到16、17世紀歐洲，看當時服裝如何就像身體一樣，人們把服裝穿在身上變成身體，「是服飾定義你，不是你定義服飾」。她以伊莉莎白女王一世為例，談她如何把衣服相關語彙放在演說中，讓衣服產生政治性效果，也看個別身體如何透過衣服和社群如教堂、騎士團等連結，也把穿衣行為和思維連結。