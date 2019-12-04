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全球搶訂 住進「糖果屋」！限時限量每晚4千有找

2019-12-04 11:38聯合報 記者羅建怡／即時報導

耶誕節即將到來，想想不想真的住進童話故事裡的「糖果屋」？全球線上訂房品牌Booking.com在倫敦Soho精華地段區，打造一座名符其實的「糖果屋」，搶到此限定房源的幸運旅客，將能徜徉在糖果、巧克力與薑餅的世界，度過如夢似幻的一晚。僅在12月18日和19日開放2晚，一次可入住2人，並分別在12月9日、12月13日開放全球搶訂。

一走進糖果屋，即可邊品嘗耶誕花圈，邊欣賞以枴杖糖為靈感製成的窗戶，以及看到滿地由白花花糖霜製成的白雪。住客還可到糖果吧來杯適合節慶的氣泡酒以及最愛的甜點，牆上也隨處可見放大版的糖果點心，而耶誕節不可缺少的耶誕樹則掛滿拐杖糖和可食用吊飾。

順著由糖果餅乾製成的石頭路前進，便可以看到此處最大亮點「薑餅房」。房間根據童話故事設計而成，讓住客彷彿置身在充滿節慶氣息的森林中，還被身旁許多美味的巧克力松果環繞。最後，糖果屋內還有兩處不能錯過的空間，就是以巨型焦糖巧克力為概念設計的廚房，其牆壁的部分是巧克力，地板則是由焦糖製成；另一個方糖造型的廁所，更是俏皮可愛，讓住客每分每秒都身處在糖果餅乾之中。

為了讓獨特的體驗更加環保，糖果屋的雪特別選用可生物分解的材料，且選用環保的亮粉產品。住客退房後，剩下的房內物品也會捐給當地的慈善機機構。

糖果屋預訂方式：

●每晚住宿費約為3,900新台幣(英鎊99元整)，糖果屋將於12月18日和19日開放2天入住，一次可入住2人。

●糖果屋地址：英國W1D 3QF倫敦西敏市蘇活廣場13

●全球開放搶訂時間：

12月18日入住：12月9日台灣時間下午5點開放預訂

12月19日入住：12月13日台灣時間下午5點開放預訂

廚房是以一顆巨型焦糖巧克力為概念設計，牆壁的部分是巧克力，地板則是焦糖。圖／Bo...
廚房是以一顆巨型焦糖巧克力為概念設計，牆壁的部分是巧克力，地板則是焦糖。圖／Booking.com提供
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在倫敦Soho精華地段區有座名符其實的「糖果屋」。圖／Booking.com提供
在倫敦Soho精華地段區有座名符其實的「糖果屋」。圖／Booking.com提供
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糖果屋中的房間是根據童話故事設計而成。圖／Booking.com提供
糖果屋中的房間是根據童話故事設計而成。圖／Booking.com提供
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房園內的牆上隨處可見放大版的糖果點心，耶誕樹上則是掛滿拐杖糖和可食用吊飾。圖／B...
房園內的牆上隨處可見放大版的糖果點心，耶誕樹上則是掛滿拐杖糖和可食用吊飾。圖／Booking.com提供
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巧克力倫敦

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