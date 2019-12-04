Booking.com推出快閃糖果屋 伴旅人歡度甜滋滋聖誕節

聖誕節在台灣已逐漸成為與情人、家人及朋友們歡慶的節日，全球線上訂房業者Booking.com，為了歡慶聖誕節的到來，在倫敦Soho精華地段區，打造一座名符其實的「糖果屋」。

搶到此限定房源的幸運旅客，將能徜徉在糖果、巧克力與薑餅的世界，度過如夢似幻的一晚。此房源僅在12月18日和19日開放兩晚，一次可入住兩人，並分別在12月9日、12月13日開放全球搶訂。曾經幻想住在糖果屋裡的大小朋友，趕快筆記下預訂時間，成為全球的最佳幸運兒！

一走進糖果屋中，即可邊品嚐聖誕花圈，邊欣賞以枴杖糖為靈感製成的窗戶，以及看到滿地由白花花糖霜製成的白雪。住客還可到糖果吧來杯適合節慶的氣泡酒以及最愛的甜點，牆上也隨處可見放大版的糖果點心，而聖誕節中不可缺少的聖誕樹上，則是掛滿拐杖糖和可食用吊飾。

若隨著由糖果餅乾製成的石頭路前進，便可以看到此處最大亮點－薑餅房。此房間根據童話故事設計而成，讓住客彷彿置身在充滿節慶氣息的森林中，還可被身旁許多美味的巧克力松果環繞。

最後，糖果屋內還有兩處不能錯過的空間，就是以巨型焦糖巧克力為概念設計的廚房，其牆壁的部分是巧克力，地板則是由焦糖製成；另一個方糖造型的廁所，更是俏皮可愛，讓住客每分每秒都身處在糖果餅乾之中。

Booking.com希望糖果屋的每間房間，都能讓住客體驗到聖誕節的感受！無論是看起來、聞起來都要切合風格之外，嚐起來的味道更要有聖誕風格。此次幸運入住的旅人可以品嚐到：

糖果吧：糖果製成的吊飾、掛滿樹梢的超多拐杖糖，還有整盤魅力無法擋的杯子蛋糕。

薑餅房：美味的巧克力松果與薑餅製鬧鐘等著螞蟻人入住。

可可廚房：誘人的巧克力起司盤等著巧克力控來一一品嚐。

為了讓獨特的體驗能更加環保，糖果屋的雪特別選用可生物分解的材料，且選用環保的亮粉產品。住客退房後，剩下的房內物品也會捐給當地的慈善機機構。

Booking.com 區域經理 Ryan Pearson 表示：「每年總有幾個可以好好放縱，對自己好一點的日子，聖誕節就是其中之一。我們的願景是讓每個人能輕鬆體驗世界，這次推出的糖果屋，保證有適合每位愛吃甜食的心頭好。我們在節慶時分推出這座讓人食指大動的住宿，便是一個很好的例子，證明Booking.com超過 620 萬間線上註冊度假屋、公寓和其他特色房源，總是有可以給住客超難忘的旅遊回憶。」

糖果屋預訂方式：

每晚住宿費約為3,900 新台幣（英鎊99元整），糖果屋將於12月18日和19日開放兩天入住，一次可入住兩人。

糖果屋地址：英國W1D 3QF倫敦西敏市蘇活廣場13

全球開放搶訂時間：

12月18日入住：12月9日台灣時間下午5點開放預訂

12月19日入住：12月13日台灣時間下午5點開放預訂