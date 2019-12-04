2天降價760！她怨買貴「好市多鵝絨被」釣出苦主：我買的下殺5000

才買兩天，賣場就下殺500元。圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的產品，但日前一名網友在黑色購物節前買了「歐洲鵝絨被」2999元，沒想到才蓋兩天，價格直接砍了760元，讓她忍不住PO文抱怨。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她之前剛花2999元買了這件鵝絨被，想不到才過2天，就碰到黑色購物節下殺降價760元，等於一件只要2399元，心情完全跌落谷底，「現在降價這麼多是要叫我情何以堪！」

不少網友給予原PO建議，「買一件新的拿原價發票去退差價，上次我就是這樣退差價，直接跟退貨人員表明退差價即可」、「買現在便宜的，結完帳馬上去退貨說前二天買貴了，要退上次的差價，服務員馬上會幫你退」、「買新的然後用舊發票退。」

除此之外，這篇貼文也意外釣出另名苦主，他表示自己花2萬1999元買了電視螢幕，只隔一個禮拜價格下殺1萬6999元，直接砍了5000元，他自嘲地說，「這樣有安慰到你嗎？」惹來網友笑翻回應，「這個大條！」也有人提出「買新的電視螢幕再用舊發票退」不過該名網友無奈地說，「已經售完了，只能安慰自己早買早享受。」