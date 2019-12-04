限時兩天！GODIVA霜淇淋、杯裝冰淇淋買一送一

每每推出都能吸引大批民眾排隊的比利時巧克力品牌GODIVA冰品買一送一又來了！為迎接耶誕節的快樂團聚時光，12/7至12/8周末限定買一送一活動，除了再次帶來消費者最愛的霜淇淋之外，杯裝冰淇淋也加入優惠行列(販售口味依照門市人員公告為主)。

「雙重巧克力霜淇淋」售價200元。圖／GODIVA提供 分享 facebook

現在就快設定鬧鐘，這個週末到GODIVA門市，與好友一起分享濃郁的巧克力霜淇淋、杯裝冰淇淋所帶來的幸福滋味。GODIVA表示，為了維護活動品質，臻選濃醇黑巧克力味霜淇淋不加入買一送一活動，門市亦暫停販售，另外，每間門市僅配合一個品項買一送一，因此霜淇淋優惠不能與杯裝冰淇淋混搭，建議消費者可至不同門市選購。

「GODIVA限時買一送一」

活動日期：2019年12月7日至2019年12月8日

霜淇淋買一送一販售門市：微風廣場GF/ SOGO復興 B3F/ 京站1F / SOGO天母B1F/ 板橋大遠百B1F/ 微風南京1F/ MITSUI OUTLET PARK 林口1F/ 新光三越信義新天地A8 B1F/ GODIVA 生活形象店/ 新竹遠東巨城購物中心 1F/ 台中大遠百 B2F/ 台中新光三越B2F/ 中友百貨 B2F/ 台南西門新光三越B2F/ 南紡夢時代購物中心B1F/ 漢神巨蛋B1F/ 高雄大魯閣草衙道 1F/ 義大世界購物廣場1F。