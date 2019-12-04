法式綠配霧面金 DARPHIN限量耶誕禮盒美到捨不得送人

2019-12-04 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



DARPHN迷你精露上市加碼活動-迷你芳香精露限量禮盒與法式金色耶誕花圈。 圖／DARPHIN提供 分享 facebook

法國芳療保養品牌DARPHIN今年推出多款「年度限量禮盒」，打造金色閃耀耶誕，更以DARPHIN綠搭配代表法國皇室頂級尊榮的金色元素，設計出系列禮盒包裝，霧面燙金的質感奢華度破表，名列今年超人氣捨不得送人的耶誕禮盒之一。

DARPHIN年度限量禮盒不只外包裝吸睛，也根據現代忙碌女性的保養需求，設計六款不同的限量禮盒，從精華液、美容油到抗老保濕乳霜都有，讓你不用花心思在家也能享受法式貴婦級保養。

其中，「迷你芳香精露限量禮盒」一次收納四種超人氣芳香精露，包含甘菊、百妍、茉莉、甜菊4種迷你芳香精露各4ml，不僅再也不用煩惱精露該選誰，亦可以讓你同時改善暗沉、細紋無光等各種肌膚困擾。

此外，為慶祝全球限量「迷你精露禮盒」在台上市，自即日起凡購買即可享有法式金色耶誕花圈（內含法式耶誕花圈與聖誕飾品一組），全台限量400份只送不賣。

同時，針對品牌明星商品-全效舒緩精華液，此次DARPHIN也推出「全效舒緩限量禮盒」，特別收納加強肌膚免疫力的必備單品，包含全效舒緩精華液30ml、全效舒緩修護霜15ml與甘菊芳香精露4ml。

同時，DARPHIN還針對各式老化問題推出4款不同頂級抗老乳霜限量禮盒，包括針對細紋肌膚適用的「木槿勻嫩煥顏限量禮盒」，適合膠原蛋白流失，肌膚無彈性的「完美無齡胜肽限量禮盒」，以及適合臉部鬆弛、肉肉臉使用的 「鳶尾緊緻無痕限量禮盒」，還有臉部線條下垂、毛孔粗大、蠟黃、皮膚粗糙 適用的 「深海緊緻賦活限量禮盒」，可深度修護老化肌膚。

且12月DARPHIN還推出限時入會活動，單筆消費滿NT$5,000元即可入會，晉升VIP，且不只新客享有限時入會活動，原本VIP的福利也加碼升級，凡DARPHIN VIP會員帶好友（全新客）一起臨櫃，各購入任1年度限量禮盒，即可獲得VIP會員贈（會員點數3,000點+百妍24K黃金極緻芳香精露4ml）和全新客好友贈（經典保養三件組+百妍24K黃金極緻芳香精露4ml）。