五十後的你，來參加一日居遊體驗

2019-12-04 09:59 聯合報 【台北訊】



居遊，是指到異鄉過一段在地生活；這種旅遊方式，越來越吸引追求品質的旅人。聯合報系有行旅推出的「企業家的山居歲月」系列，不論國內或國外、不論天數長短，都以居遊為理念，強調與在地的連結，深入認識各領域職人、退休企業家，以及藝術家、料理主廚等。

作家韓良憶曾在她的書中提到，50歲以後適合居遊，不用趕、不貪多、重視品質勝於次數，「居遊讓你接地氣，知道觀光客所不知道的事」。「企業家的山居歲月」系列旅程，從台灣頭到台灣尾、從普羅旺斯到托斯卡尼，想傳達與分享的正是這樣的體會。

為了讓更多人了解居遊的精神，「企業家的山居歲月」特別推出一日精華體驗，帶旅人來到「台北後花園」宜蘭，拜訪青創得主、返鄉翻轉社區的陶藝家李哲榮，在他位於三星的工作室，親手彩繪青花瓷盤，重拾最簡單的創作喜悅。

還有退休後在礁溪築夢，用自己的建築語彙來傳達思母之情的旅宿主人；特開闢小小藝文空間，提攜在地年輕藝術家。旅程最後來到具古意禪風的人文空間，邊品茗在地好茶，邊聆聽文史工作者莊文生「講古」，或許會發現台灣原來有這麼多你我不知道的事。