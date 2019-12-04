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年末購物清單太多？把握各百貨耶誕期間限定購物優惠

2019-12-04 09:42聯合報 記者江佩君／即時報導

全台SOGO百貨打造「冰雪奇緣2」電影五大經典場景。圖／SOGO提供
全台SOGO百貨打造「冰雪奇緣2」電影五大經典場景。圖／SOGO提供
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又到歲末年終的12月耶誕季，這個季節向來也是歡愉的送禮、消費旺季，除了交換禮物外，也是犒賞自己一年辛苦的時刻。百貨除了以各式耶誕造景妝點節慶氣氛外，也同步展開耶誕季購物優惠。

最近話題最熱的動畫，非「冰雪奇緣2」莫屬。台灣華特迪士尼特別攜手全台遠東SOGO百貨，即日起至明年2月2日，於全台SOGO百貨打造必踩IG打卡點「冰雪奇緣II 冰紛耶誕」，將電影五大經典夢幻場景搬至粉絲面前。

SOGO天母店本周日12月8日前正值周年慶第二波，期間遇上入冬首波冷氣團報到，讓民眾有感「該買保暖商品了」。想買保暖服飾、用品、家電，可趁最後一波周年慶優惠添購。天母SOGO指出，今年熱賣商品為除濕機至今已熱賣300台以上，預期今年除濕機將與氣炸鍋競逐年度家電熱賣王寶座。

全台SOGO百貨打造「冰雪奇緣2」電影五大經典場景。圖／SOGO提供
全台SOGO百貨打造「冰雪奇緣2」電影五大經典場景。圖／SOGO提供
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另外，12月20日至12月26日台北店忠孝館一樓推出「Dior J’adore耶誕夢工坊」，滿足香氛迷。復興館9樓中庭於12月13日至12月25日推出「耶誕文創市集 & Steiff金耳釦泰迪熊展」，集結各式溫暖的耶誕禮品好物。敦化館12月13日至12月16日推出耶誕特別回饋，全館單日消費滿10,000元送500元購物抵用券。

板橋大遠百看好新北耶誕城高人氣，12月5日至12月26日推出奇幻耶誕節檔期，百貨服飾、名品累計滿5,000送500、1萬加送250；國際精品單筆滿1萬送1千、7大銀行卡刷百貨服飾、名品1萬送400；6大銀行刷數位3C可享1萬送500回饋。

微風除了在各店添上耶誕元素外，同樣在歲末最後一檔端出滿千送百回饋，12月14日至12月25日，像是微風廣場、微風信義、微風南京都推出國際精品滿1萬送1千，名品服飾滿5千送5百等回饋。微風南山活動期間於館內單筆消費滿3,000元以上，還可以參加長榮航空台灣亞洲區間不限航點經濟艙來回機票抽獎。

微風在耶誕祭推出歲末最後一檔滿千送百回饋。圖／微風提供
微風在耶誕祭推出歲末最後一檔滿千送百回饋。圖／微風提供
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天母大葉高島屋今年適逢25周年，為回饋消費者陪伴，首度於耶誕季、12月5日至12月8日推出當日全館消費滿2,500元送300元購物金。另外，12月14日至12月29日推出卡友年末購物點數20倍送，卡友消費滿5,000元送1,000點玫瑰寶寶點數(價值500元)。耶誕節前，卡友當日於全館累積消費滿1,000元即可享有抽獎機會，有機會獲得台灣虎航桃園全航線不限航點單人來回機票。

天母大葉高島屋今年25周年，首度於耶誕季、12月5日至12月8日推出當日全館消費...
天母大葉高島屋今年25周年，首度於耶誕季、12月5日至12月8日推出當日全館消費滿2,500元送300元購物金。圖／大葉高島屋提供
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統一時代百貨於12月5日至元旦推出行動會員App獨享單筆消費滿3,000送300、聯名卡12月9日至元旦累計刷滿5,000送100。

板橋大遠百於1樓正門口推出18PARK互動微光展。圖／遠百提供
板橋大遠百於1樓正門口推出18PARK互動微光展。圖／遠百提供
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SOGO復興館LULU GUINNESS紅唇長夾原價8,780元，特價7,200元，限量5只。圖／SOGO提供
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